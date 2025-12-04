內政部令小紅書暫封鎖1年 TWNIC：依法啟動屏蔽措施

刑事局今天指出，小紅書APP涉入1706件詐騙案件，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）晚間表示，已接獲內政部行政處分，依法啟動DNS RPZ相關技術屏蔽措施。

內政部警政署刑事局今天舉行記者會，公布小紅書APP在台涉詐去年有950件、總財損為新台幣1億3290萬餘元；今年1至11月有756件、總財損達1億1477萬餘元，有持續攀升跡象。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元說明，內政部依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。

打擊詐欺指揮中心副執行秘書賴正庸表示，針對小紅書APP的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書APP頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。

TWNIC發布新聞稿表示，今天接獲內政部警政署刑事警察局依據詐欺犯罪危害防制條例第42條做成的行政處分，命停止解析特定網域名稱，TWNIC隨即依法啟動 DNS RPZ（Response Policy Zone，回應政策區域）相關技術措施。

TWNIC說明，DNS RPZ是TWNIC依法執行主管機關或法院裁定或處分而實施的技術機制，適用於經主管機關或法院認定涉及違法、危害公共安全或損害重大公共利益的網域名稱。在此機制中，TWNIC僅限於依法執行，並不具備裁量權。

根據TWNIC網站資料，DNS RPZ治理架構採取自律合作模式，由國內自願參與的網際網路接取服務提供者（IASP）共同建構與維運，運作遵循法律規範，僅當法院裁判或主管機關依法作成行政處分時，才可啟動對惡意或不當網域名稱的停止解析措施。