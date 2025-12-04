內政部逐步關閉小紅書 數發部：收到處分將協助處理

中央社／ 台北4日電
刑事局今天指出，小紅書APP自113年迄今涉入1706件詐騙案件，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。中央社
刑事局今天指出，小紅書APP自113年迄今涉入1706件詐騙案件，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。對此，數發部表示，待內政部處分送達後，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）將協助處理。

內政部警政署刑事局今天舉行記者會，公布小紅書APP在台涉詐去年有950件、總財損為新台幣1億3290萬餘元；今年1至11月有756件、總財損達1億1477萬餘元，有持續攀升跡象。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元說明，內政部依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即起對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。

打擊詐欺指揮中心副執行秘書賴正庸表示，針對小紅書APP的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉。

數發部晚間回應，內政部依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，命網際網路接取服務提供者（IASP）對小紅書等網站停止解析，TWNIC會依據內政部的處分，以DNS RPZ自律機制協助處理。

至於停止解析及限制接取的影響，數發部表示，目前內政部處分尚未送達，須視處分內容而定。

