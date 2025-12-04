聽新聞
小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
刑事局今天指出，「小紅書」APP在台用戶超過300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，同時涉詐案件過多。小紅書將被封鎖一年，預計這幾天台灣用戶，就連不上小紅書網站及APP，後續將視小紅書是否善意回應、主動配合台灣相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

刑事局指出，小紅書APP自去年至今，已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元。內政部依法，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年，也就是台灣封鎖小紅書的網路連線路徑，未來除非使用如VPN連上其他國家繞過台灣網路，否則在台無法使用小紅書。

刑事局表示，這個做法是根據「詐欺犯罪危害防制條例」第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定。

刑事局說，小紅書APP自去年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

近期小紅書在台使用量，一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。

內政部說明，為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但至今業者沒有任何回應。

由於中國曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及在該平台開店的商家來說，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險。

內政部指出，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有45094組，這次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。

內政部強調，凡在我國境內提供服務的網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、Line、TikTok等主要國際平台，都已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台也有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

內政部呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告；同時提醒國人切勿下載該軟體，如已下載請停止使用，改使用其他符合資訊安全標準合法平台。未來，政府將持續要求國內外網路平台及APP業者強化法遵措施，具體改善服務品質，以共同保障國人權益與使用安全。

