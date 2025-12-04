盧秀燕喊「第四次政黨輪替」 何欣純：人民決定、台中市也需要

台中市長盧秀燕前天接受聯合報專訪，談及政局表示，台灣是民主國家，不應由單一政黨長期壟斷權力，唯有政黨之間保持競爭，國家才會持續進步，人民也才能獲得更完善的照顧。對此，將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純說，該如何政黨輪替，應交由人民選擇。

何欣純說，盧市長願意暢談不管是外交、國防、國政，這些是她對自己未來的規畫跟想像，這很好，因為可以讓國人，讓台灣人民更了解她的想法。至於政黨輪替，在台灣已經第3次，是台灣民主社會的成熟展現。

她說，台灣是民主社會，誰都可以暢所欲言，尤其對於國家、政府施政或者是人民的生活需求等等，這些都是台灣民主社會的日常，她尊重盧市長，那是她對於自己未來的人生方向、規畫，想要讓國人知道、熟悉更多，是一件好事。

何欣純說，政黨輪替是台灣人民的意志跟智慧，她相信台灣人民的智慧，就交由人民來選擇。但是，台中市也需要政黨輪替，所以她期待台中市民智慧的選擇，也能夠行民主之實，讓台中市可以政黨輪替，讓她可以為台中市民更付出更多，規畫大台中，讓大台中更欣欣向榮。

至於盧秀燕未來能不能承擔大位，何欣純說，這是人民的決定，她相信民意，主流民意是支持誰，願意讓誰來承擔，那就是是台灣人民的智慧跟意志。