第四次政黨輪替？ 盧秀燕：民進黨執政夠了

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，唯有政黨之間保持競爭，國家才會持續進步；而國家領導人話語影響重大，口誤恐引發誤判與不安。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，唯有政黨之間保持競爭，國家才會持續進步；而國家領導人話語影響重大，口誤恐引發誤判與不安。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕2日接受聯合報專訪，談及政局表示，台灣是民主國家，不應由單一政黨長期壟斷權力，唯有政黨之間保持競爭，國家才會持續進步，人民也才能獲得更完善的照顧。

盧秀燕表示，「我們已經過兩次以上政黨輪替，我非常相信民主制度的競爭，因為有競爭國家才會進步，有競爭才會防腐」。回顧歷次政黨輪替，包括陳水扁時期首度執政、馬英九主導再度輪替、蔡英文完成第三次輪替。盧秀燕覺得「民進黨執政夠了」，政黨有競爭的話，國家才會進步，人民才會受到照顧。

賴清德總統稱「2027武統台灣」，後被修改為「以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」對於賴清德日前的發言，盧秀燕表示，總統作為國家最高領導人，掌握所有國安資訊，如果國家領導人發生這麼重大的錯誤，人民會擔心，總統是不是沒有掌握到重要訊息，或總統接受到錯誤的資訊？如果是錯誤的資訊，可能造成人民的恐慌，引發產業的不安或兩岸的誤判，甚至國際的震盪。她表示，所幸賴清德已意識到問題並及時澄清，避免情勢持續擴大。

延伸閱讀

台中第三家Costco落在精機舊址！盧秀燕：證實已審查

盧秀燕喊第四次政黨輪替 賴士葆：選總統企圖心展露 樂見承擔

「綠執政十年弊案連連」 盧秀燕喊：第四次政黨輪替

新聞眼／針砭國政 盧秀燕進總統級戰場

在野團結才能對抗選舉機器 盧秀燕：藍白非合作不可

針對明年選戰藍白合，台中市長盧秀燕說，「非合作不可」，不只藍白合，能結合的在野的力量都要結合。她直言民進黨很會選舉，且長期掌控國家資源，在野黨若不團結，很難對抗強大的選舉機器。

黨主席重要的是輔選 盧秀燕：不要低估鄭麗文

國民黨新主席鄭麗文與盧秀燕間的關係成各方關注議題，盧秀燕接受本報專訪時指出，黨主席很重要的工作是擬定輔選策略，帶領黨打贏選戰。她說，鄭麗文能在這次「非常激烈」的黨主席選舉中脫穎而出，「不要低估她」。

盧秀燕挺國防預算增加 「但不能窮國窮民」

賴清德總統以守護民主台灣為名，宣布未來八年要投入一點二五兆國防特別預算引發熱議，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為、有效建置，更要防貪腐弊端，她支持立法委員嚴格把關，政府若企圖逃避國會監督，才啟人疑竇。

