第四次政黨輪替？ 盧秀燕：民進黨執政夠了

針對明年選戰藍白合，台中市長盧秀燕說，「非合作不可」，不只藍白合，能結合的在野的力量都要結合。她直言民進黨很會選舉，且長期掌控國家資源，在野黨若不團結，很難對抗強大的選舉機器。

2025-12-04 00:00