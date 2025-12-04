盧秀燕喊第四次政黨輪替 賴士葆：選總統企圖心展露 樂見承擔

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到2028大選，喊出民進黨二次執政，10年以來弊案連連，若有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事。針對盧秀燕說法，國民黨立委多持肯定態度，藍委牛煦庭說，政黨輪替前提是在野黨做好充分準備；藍委賴士葆說，樂見強棒承擔重責大任；藍委陳玉珍說，第四次政黨輪替有益，樂觀看待。

盧秀燕一向以市政為主，過去少針對國政明確表態。盧秀燕接受聯合報專訪，她說，台灣已歷經過三次政黨輪替，顯示民主制度穩定、健全，她對國家的民主化有信心；她也非常相信民主制度的競爭，有競爭國家才會進步，有競爭才會防腐。

盧秀燕直言，從前總統蔡英文到現任賴清德總統，民進黨再次政黨輪替後已執政十年，「我覺得夠了」，因為一個政黨太過長久執政，本身進步性小、防腐性差，可以看出，民進黨各種問題跑出來，離民意遠了。如果2028年政黨再次輪替，對民進黨也不是壞事。

針對盧秀燕喊出第四次政黨輪替，牛煦庭說，任何國民黨政治人物接受專訪，對國政做出針貶等，都是一件好事。國民黨是非常開放的政黨，且黨內人才濟濟，透過良性的競爭，帶來真正進步，這才是人民之福。這段時間朝野惡鬥，人民都看在眼裡，執政黨因長期執政帶來的腐化跟弊端，人民也都看在眼裡，所以政黨輪替當然有其必要，政黨輪替的前提是在野黨做好充分的準備。

牛煦庭表示，不管是黨中央、國會、各地縣市首長，大家都在這條道路上共同努力，目標當然是2028促成第四次政黨輪替，拿回執政權。相信國民黨只要把準備工作做好，加強論述，跟民意對焦，為國民黨得分，2028的相關人才自然會浮上檯面，也會得到大家的祝福。

賴士葆說，大家本來就期待盧秀燕在2028有角色能選總統，企圖心展露無遺，有底氣，支持度高，樂見國民黨強棒承擔重責大任。

陳玉珍說，盧秀燕政績有目共睹，媽媽市長任期到了，會為更大服務做準備。第四次政黨輪替本來就是有益，她樂觀看待。