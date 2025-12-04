「綠執政十年弊案連連」 盧秀燕喊：第四次政黨輪替

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到二○二八大選，她說，台灣已歷經三次的政黨輪替，民進黨二次執政十年以來弊案連連，一個政黨執政太久，不僅防腐機制會變差，也離民意愈來愈遠，「如果有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事」。

過去被視為藍營挑戰二○二八的盧秀燕，總以專心市政為由避談，但在歷經大罷免與眼見兩岸關係日趨緊張之際，盧秀燕接受本報專訪時，首度暢談國家大政，不僅直言執政黨如今在國安、兩岸上的諸多問題，更重話批民進黨政府背離民意，喊話第四次政黨輪替。

談國家大政 綠執政「我覺得夠了」

盧秀燕說，台灣已歷經過三次政黨輪替，顯示民主制度穩定、健全，她對國家的民主化有信心；她也非常相信民主制度的競爭，有競爭國家才會進步，有競爭才會防腐。

從前總統蔡英文到現任賴清德總統，民進黨再次政黨輪替後已執政十年，盧秀燕直言，「我覺得夠了」，因為一個政黨太過長久執政，本身進步性小、防腐性差，可以看出，民進黨各種問題跑出來，離民意遠了。

盧秀燕以大罷免為例指出，眾人皆說不可，包括民進黨內、基層都說不可為，更不要說其他政黨和外界輿論，都認為剛選舉完讓大家好好做事，「執政黨距離民意很遠，才會在政治上重大判斷失誤」，甚至連民進黨內的民調都失誤，導致罷免全部失敗，完全不在民調或預估內。

「因為長久執政，不僅離民意愈來愈遠，各種弊案會跑出來。」盧秀燕說，包括光電弊案，治安問題，南部有城市被開了十多槍，到現在還只是「可能會逮到歹徒」。很多公職人員鬧緋聞交女朋友，影響國安，甚至總統府、外交部內有匪諜，而且還不是少數，這是非常嚴重的事。

此外，盧秀燕說，民進黨這幾年大量酬庸人事，包括先前曾傳出的台肥董事長人選等；綠營覺得穩穩掌握政權與司法，因此防腐機制變差了，弊案跑出來了。

談政黨輪替 對藍綠都「不是壞事」

盧秀燕直言，過去大家給民進黨機會，希望透過民進黨執政，建立政黨輪替，現在政黨已輪替三次，中華民國的制度相當穩定；到二○二六年，民進黨連續執政十年了，民眾應該重新思考。她認為，如果二○二八年政黨再次輪替，對民進黨也不是壞事。

盧秀燕說，國民黨經歷二次政黨輪替，檢討做不好的地方，擺脫陋習，更加勇敢謙卑，在沒有任何資源甚至被打壓下，從民主制度中學習、成長、精進；二次政黨輪替對國民黨不是壞事，同樣，如果有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、對人民應該是好事。