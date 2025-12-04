黨主席重要的是輔選 盧秀燕：不要低估鄭麗文

國民黨新主席鄭麗文與盧秀燕間的關係成各方關注議題，盧秀燕接受本報專訪時指出，黨主席很重要的工作是擬定輔選策略，帶領黨打贏選戰。她說，鄭麗文能在這次「非常激烈」的黨主席選舉中脫穎而出，「不要低估她」。

盧秀燕在黨主席選舉過程與選舉結果，讓外界關注她與鄭麗文間的關係，加上鄭接任黨主席後說，「二○二八國民黨人選不只一個」，外界解讀原本被視為藍營下任唯一總統候選人的盧秀燕可能有變化。

盧秀燕說，在國民黨長期發展的過程中，參選者或輔選者都很重要，黨主席很重要的工作是擬定策略輔選，她自己不是候選人。她也稱讚，鄭麗文在很短的時間內讓人事就定位，甚至已準備啟動明年的提名工作；在不到一個月的時間讓各主要事務都就定位，相當不容易。

盧秀燕透露，鄭麗文當選黨主席當晚就致電要拜訪，但當時她忙著處理豬瘟，期間鄭麗文幾度致電要約時間，她就請鄭先去拜訪別人。

鄭麗文上任首要任務是守住二○二六縣市首長席次，並帶領國民黨重返執政。是否期待鄭麗文做好造王者，盧秀燕說，黨主席很重要的工作就是要帶領黨打贏選戰，然後做好輔選的工作。