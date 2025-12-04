聽新聞
0:00 / 0:00

黨主席重要的是輔選 盧秀燕：不要低估鄭麗文

聯合報／ 記者陳敬丰／專訪

國民黨新主席鄭麗文盧秀燕間的關係成各方關注議題，盧秀燕接受本報專訪時指出，黨主席很重要的工作是擬定輔選策略，帶領黨打贏選戰。她說，鄭麗文能在這次「非常激烈」的黨主席選舉中脫穎而出，「不要低估她」。

盧秀燕在黨主席選舉過程與選舉結果，讓外界關注她與鄭麗文間的關係，加上鄭接任黨主席後說，「二○二八國民黨人選不只一個」，外界解讀原本被視為藍營下任唯一總統候選人的盧秀燕可能有變化。

盧秀燕說，在國民黨長期發展的過程中，參選者或輔選者都很重要，黨主席很重要的工作是擬定策略輔選，她自己不是候選人。她也稱讚，鄭麗文在很短的時間內讓人事就定位，甚至已準備啟動明年的提名工作；在不到一個月的時間讓各主要事務都就定位，相當不容易。

盧秀燕透露，鄭麗文當選黨主席當晚就致電要拜訪，但當時她忙著處理豬瘟，期間鄭麗文幾度致電要約時間，她就請鄭先去拜訪別人。

鄭麗文上任首要任務是守住二○二六縣市首長席次，並帶領國民黨重返執政。是否期待鄭麗文做好造王者，盧秀燕說，黨主席很重要的工作就是要帶領黨打贏選戰，然後做好輔選的工作。

賴清德 盧秀燕 鄭麗文 重返執政

延伸閱讀

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 吳思瑤：藍白合被黃國昌自我打臉

國民黨智庫董事長交接 朱立倫交棒鄭麗文

疑狠罵鄭麗文遭辭退！陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

批政府債留子孫換不了台海安全 鄭麗文聲援秋鬥：命沒了什麼都是假的

相關新聞

「綠執政十年弊案連連」 盧秀燕喊：第四次政黨輪替

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到二○二八大選，她說，台灣已歷經三次的政黨輪替，民進黨二次執政十年以來弊案連連，一個政...

新聞眼／針砭國政 盧秀燕進總統級戰場

在我國憲法架構下，國防、外交與兩岸關係屬於總統職權，而向來對政治議題謹慎發言的台中市長盧秀燕，在本報專訪中左批評賴清德總...

人物側寫／連串風暴爭議 不敗女王盧秀燕 篤定迎向考驗

多年來，「媽媽市長」盧秀燕以穩健、柔中帶剛的政治風格，在台中政壇樹立高度滿意度。然而，二○二五年對她而言並不平靜，從拒絕...

在野團結才能對抗選舉機器 盧秀燕：藍白非合作不可

針對明年選戰藍白合，台中市長盧秀燕說，「非合作不可」，不只藍白合，能結合的在野的力量都要結合。她直言民進黨很會選舉，且長期掌控國家資源，在野黨若不團結，很難對抗強大的選舉機器。

黨主席重要的是輔選 盧秀燕：不要低估鄭麗文

國民黨新主席鄭麗文與盧秀燕間的關係成各方關注議題，盧秀燕接受本報專訪時指出，黨主席很重要的工作是擬定輔選策略，帶領黨打贏選戰。她說，鄭麗文能在這次「非常激烈」的黨主席選舉中脫穎而出，「不要低估她」。

盧秀燕挺國防預算增加 「但不能窮國窮民」

賴清德總統以守護民主台灣為名，宣布未來八年要投入一點二五兆國防特別預算引發熱議，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為、有效建置，更要防貪腐弊端，她支持立法委員嚴格把關，政府若企圖逃避國會監督，才啟人疑竇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。