聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕批賴總統2027武統說 「這個錯不可思議」

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲／專訪

賴清德總統日前稱「北京當局以二○二七年完成武統為目標」，引發軒然大波，台中市長盧秀燕接受本報專訪直言，「這是非常非常重大的失誤」，這錯誤不可思議，讓人對總統在國安上能力有所質疑。

賴清德總統十一月廿六日發表「守護民主台灣國安行動方案」，提及「北京當局以二○二七年完成武力統一台灣為目標」，引爆爭議，總統府後來更正為「以二○二七年完成武統台灣的準備為目標」。

對於總統府事後修正文字，盧秀燕說，顯見賴總統也知道「二○二七武統台灣」是嚴重失言，世界各國都不希望台海發生戰事、台灣成為戰爭導火線；她也強調，「若僅修正言詞，卻不修正行為」，實際上還是置國家於危險之中，這是她最擔心的。

盧秀燕受訪時談到這段「二○二七武統台灣」風波，直言「我覺得是重大失誤」。她表示，總統掌握國家最高的國安狀況，在公開正式的談話，每個字都要非常非常精準；若不夠精準，不僅自己人誤判，也會讓國際誤判，造成國內外動盪、國內人心惶恐。

盧秀燕指出，國防、外交、國安是總統職權，總統掌握所有相關資源，賴總統公開發表時說的話，不能以「一時口誤」帶過，「這個錯誤不可思議」。

「我們有點擔心，有些政黨把破壞和平、製造衝突及挑釁，當成選舉的利器。」盧秀燕批評，這是非常惡劣的行為，為了政治與選舉上的利益，製造恐慌、設法挑釁，甚至可能擦槍走火，破壞和平，讓人民惶惶不安，這是不對的，她非常反對。

賴清德 盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕支持後年起禁用廚餘養豬 餐廳業者反應廚餘立即遭拒收

民調曝賴清德總統連5個月「不滿意過半」 吳子嘉：2026恐出現1狀況

誰接棒盧秀燕？藍營台中市長陷內戰 徵召、初選地方各有聲音

中央宣布廚餘禁止養豬 盧秀燕：表示歡迎、樂見其成

相關新聞

「綠執政十年弊案連連」 盧秀燕喊：第四次政黨輪替

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到二○二八大選，她說，台灣已歷經三次的政黨輪替，民進黨二次執政十年以來弊案連連，一個政...

新聞眼／針砭國政 盧秀燕進總統級戰場

在我國憲法架構下，國防、外交與兩岸關係屬於總統職權，而向來對政治議題謹慎發言的台中市長盧秀燕，在本報專訪中左批評賴清德總...

人物側寫／連串風暴爭議 不敗女王盧秀燕 篤定迎向考驗

多年來，「媽媽市長」盧秀燕以穩健、柔中帶剛的政治風格，在台中政壇樹立高度滿意度。然而，二○二五年對她而言並不平靜，從拒絕...

在野團結才能對抗選舉機器 盧秀燕：藍白非合作不可

針對明年選戰藍白合，台中市長盧秀燕說，「非合作不可」，不只藍白合，能結合的在野的力量都要結合。她直言民進黨很會選舉，且長期掌控國家資源，在野黨若不團結，很難對抗強大的選舉機器。

黨主席重要的是輔選 盧秀燕：不要低估鄭麗文

國民黨新主席鄭麗文與盧秀燕間的關係成各方關注議題，盧秀燕接受本報專訪時指出，黨主席很重要的工作是擬定輔選策略，帶領黨打贏選戰。她說，鄭麗文能在這次「非常激烈」的黨主席選舉中脫穎而出，「不要低估她」。

盧秀燕挺國防預算增加 「但不能窮國窮民」

賴清德總統以守護民主台灣為名，宣布未來八年要投入一點二五兆國防特別預算引發熱議，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為、有效建置，更要防貪腐弊端，她支持立法委員嚴格把關，政府若企圖逃避國會監督，才啟人疑竇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。