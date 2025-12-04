聽新聞
人物側寫／連串風暴爭議 不敗女王盧秀燕 篤定迎向考驗

聯合報／ 本報記者陳秋雲洪敬浤
台中市長盧秀燕 記者陳敬丰／攝影
多年來，「媽媽市長」盧秀燕以穩健、柔中帶剛的政治風格，在台中政壇樹立高度滿意度。然而，二○二五年對她而言並不平靜，從拒絕角逐國民黨主席引發支持者失落，到十月非洲豬瘟疫情的爭議，盧秀燕這一年從優勢者的位置走入重重考驗。

盧秀燕的作風始終謹慎，她習慣在上班時間避談政治，總以帶著微笑的婉拒作為防火牆。這次接受本報專訪，時間就約在二日下午五時卅分，「我上班時間不談政治，所以約在公務員下班後」。語氣依舊沉穩，只是難掩今年風暴頻仍的痕跡。

執政七年，盧秀燕長期在施政調查名列前茅，卻在今年接連遭遇衝擊。二月新光三越氣爆案發生於台中最精華七期地帶，震撼全國。十月非洲豬瘟事件更讓外界懷疑市府反應遲緩，與她過去建立的「抗疫應變力」形成對照。

風暴之中，整個市府「動輒得咎」，但盧秀燕的節奏並未凌亂，她照常召集應變會議、與中央協作阻截疫情，最後成功把病毒圈控於案場範圍內，「從結果論來看，符合市民期待」她說。

外界的批評從未停過，盧談起「有人說要用這事件『打死盧秀燕』」，她語氣淡然，「我不太花腦筋在政治口水上，不然會影響做事的步伐」。

她有卅年從政經驗，盧說，選舉場上早就習慣對手想「一口氣打死你」，阻斷翻身機會；政治事件中也常有人企圖以輿論牽動她的方向，「我告訴自己，走對的路、做正確的事。被那些干擾，決策會偏，施政會亂」。

她輕描淡寫，「我心理素質比較好。」盧秀燕說，年輕世代的政治人物容易被風吹草動牽引；而她從政三十年，早已在雜音與壓力中練出一套自己的防禦系統。

從未在選舉中落敗，「不敗女王」的稱號伴隨她多年。明年她即將卸下市長職務，站在新的岔路口，有人冷眼觀察她是否「已經冷了」；綠營更視她為假想敵，密切盯著她的每一個動作。

但觀察盧秀燕的特質，不難預見她不會輕易退出舞台。無論是二○二六的地方選戰，還是二○二八的中央大局，她大概都會以某種方式參與其中。只是她的步伐向來不躁進、不搶鋒頭，也不輕易攤牌。

她的下一步，如她自己所說，「不會吃碗內看碗外的」，至於會走向哪個位置？答案隱約成形，已在盧秀燕心中，只差時機揭曉。

盧秀燕 總統大選 非洲豬瘟 新光三越氣爆

相關新聞

「綠執政十年弊案連連」 盧秀燕喊：第四次政黨輪替

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到二○二八大選，她說，台灣已歷經三次的政黨輪替，民進黨二次執政十年以來弊案連連，一個政...

新聞眼／針砭國政 盧秀燕進總統級戰場

在我國憲法架構下，國防、外交與兩岸關係屬於總統職權，而向來對政治議題謹慎發言的台中市長盧秀燕，在本報專訪中左批評賴清德總...

在野團結才能對抗選舉機器 盧秀燕：藍白非合作不可

針對明年選戰藍白合，台中市長盧秀燕說，「非合作不可」，不只藍白合，能結合的在野的力量都要結合。她直言民進黨很會選舉，且長期掌控國家資源，在野黨若不團結，很難對抗強大的選舉機器。

黨主席重要的是輔選 盧秀燕：不要低估鄭麗文

國民黨新主席鄭麗文與盧秀燕間的關係成各方關注議題，盧秀燕接受本報專訪時指出，黨主席很重要的工作是擬定輔選策略，帶領黨打贏選戰。她說，鄭麗文能在這次「非常激烈」的黨主席選舉中脫穎而出，「不要低估她」。

盧秀燕挺國防預算增加 「但不能窮國窮民」

賴清德總統以守護民主台灣為名，宣布未來八年要投入一點二五兆國防特別預算引發熱議，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為、有效建置，更要防貪腐弊端，她支持立法委員嚴格把關，政府若企圖逃避國會監督，才啟人疑竇。

