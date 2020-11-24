iPhone 12 Pro Max夜拍更強的祕密：主相機模組比想像中更大

在先前說明時，蘋果就已經表示在iPhone 12 Pro Max廣角鏡頭採用更大感光元件，並且加入可補正手持晃動的機制。而在iFixit拆解之下，則是進一步確認在iPhone 12 Pro Max的主相機模組採用感光元件，實際上是整合在單一模組上。

而相比iPhone 12，iPhone 12 Pro Max的廣角鏡頭對應感光元件面積增加47%，雖然維持相同1200萬畫素，但顯然也讓每單位畫素感光面積相對增加，因此讓iPhone 12 Pro Max能對應更真實的顯色效果，同時在低光環境拍攝也能有更好表現。

另外，在iPhone 12 Pro Max廣角鏡頭搭載的手持晃動補正機制，更讓iPhone 12 Pro Max在靜態拍攝、錄影過程維持影像穩定，但也因為這些機制設計，使得新款相機模組僅能放在機身內部空間相對充足的iPhone 12 Pro Max。

(圖／擷自iFixit網站)

雖然設法放進尺寸為6.1吋的iPhone 12 Pro似乎也不是太困難問題，但相對就會犧牲內部放置電池空間，並且壓縮手機電力使用時間，因此目前僅iPhone 12 Pro Max能使用功能較俱全的相機模組設計，同時也能與iPhone 12 Pro做出更明顯產品定位區隔。

內部電池則採用14.13 Wh規格，並且以特殊L狀形式設計，以利在有限內部機身空間放入更高電池容量，相比iPhone 12 Pro、iPhone 12採用的10.78 Wh，以及iPhone 12 mini採用的8.57 Wh規格，明顯有較長電池續航表現。

在其他部分，iPhone 12 Pro Max整體上還算是容易拆解，但iFixit也指出在新機設計裡，玻璃背蓋與機身框體之間也跟iPhone 12系列機種相同，採用一些特規固定螺絲固定，因此一旦不小心摔裂的話，恐怕就只能連同機殼一併更換。

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(圖／擷自iFixit網站)

(圖／擷自iFixit網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》