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iPhone 12 Pro Max夜拍更強的祕密：主相機模組比想像中更大

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自iFixit網站)
(圖／擷自iFixit網站)

在先前說明時，蘋果就已經表示在iPhone 12 Pro Max廣角鏡頭採用更大感光元件，並且加入可補正手持晃動的機制。而在iFixit拆解之下，則是進一步確認在iPhone 12 Pro Max的主相機模組採用感光元件，實際上是整合在單一模組上。

而相比iPhone 12，iPhone 12 Pro Max的廣角鏡頭對應感光元件面積增加47%，雖然維持相同1200萬畫素，但顯然也讓每單位畫素感光面積相對增加，因此讓iPhone 12 Pro Max能對應更真實的顯色效果，同時在低光環境拍攝也能有更好表現。

另外，在iPhone 12 Pro Max廣角鏡頭搭載的手持晃動補正機制，更讓iPhone 12 Pro Max在靜態拍攝、錄影過程維持影像穩定，但也因為這些機制設計，使得新款相機模組僅能放在機身內部空間相對充足的iPhone 12 Pro Max。

(圖／擷自iFixit網站)
(圖／擷自iFixit網站)

雖然設法放進尺寸為6.1吋的iPhone 12 Pro似乎也不是太困難問題，但相對就會犧牲內部放置電池空間，並且壓縮手機電力使用時間，因此目前僅iPhone 12 Pro Max能使用功能較俱全的相機模組設計，同時也能與iPhone 12 Pro做出更明顯產品定位區隔。

內部電池則採用14.13 Wh規格，並且以特殊L狀形式設計，以利在有限內部機身空間放入更高電池容量，相比iPhone 12 Pro、iPhone 12採用的10.78 Wh，以及iPhone 12 mini採用的8.57 Wh規格，明顯有較長電池續航表現。

在其他部分，iPhone 12 Pro Max整體上還算是容易拆解，但iFixit也指出在新機設計裡，玻璃背蓋與機身框體之間也跟iPhone 12系列機種相同，採用一些特規固定螺絲固定，因此一旦不小心摔裂的話，恐怕就只能連同機殼一併更換。

(圖／擷自iFixit網站)
(圖／擷自iFixit網站)

(圖／擷自iFixit網站)
(圖／擷自iFixit網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 Pro Max 相機 夜拍

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