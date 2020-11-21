iPhone 12系列相機實拍比較 特定情況仍有眩光問題

依照蘋果循著減法思考設計，讓使用者能以更簡單、直覺方式使用其產品，例如在iPhone相機功能設計部分，便標榜能以直覺、單次操作即可完成拍攝漂亮的照片。而此次在iPhone 12系列機種中，同樣也是採用這樣的設計，因此不需要複雜操作流程，就能讓使用者紀錄精美影像內容。

▲iPhone 12 Pro Max

以減法思維打造相機，讓使用者按下快門就能由系統完成所有設定運算

相較多數Android手機，雖然在手機搭載多鏡頭設計，並且加入諸如夜拍功能等設計，但往往必須額外手動開啟，或是透過事前設定才能順利使用，蘋果反而希望能讓使用者透過單次快門操作，就能留下令人驚艷影像，就連低光拍攝模式也是由系統自動判斷啟動，或是由使用者手動關閉、延長曝光時長，而非提供獨立夜間拍攝功能選項，讓使用者在維持相同操作模式下，即可由系統代勞完成不同場景拍攝的設定需求。

▲蘋果同樣在相機使用體驗也是以相同減法理念打造，讓使用者透過最簡單操作完成所需功能

例如蘋果在iPhone 12全系列加入支援Dolby Vision HDR拍攝效果 (Pro等級機種可對應60fps)，讓使用者可在無須額外操作，即可在開啟HDR影片拍攝模式下，自動紀錄符合Dolby Vision HDR格式的影片，並且在不同拍攝環境下維持影片正常光影表現。

而預計在iOS 14.3版本針對iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max加入的ProRAW影像格式，更是讓有進階需求的使用者手動開啟，就能以先前釋出的Deep Fusion拍攝功能為基礎，讓相機拍攝影像能記錄更多資訊，並且有利於後續調整使用。

在操作過程中，當使用者按下快門時，相機功能就會藉由iPhone 12全系列機種搭載的A14 Bionic處理器，配合內建NPU與GPU加速，在更短時間內完成拍攝場景識別、被攝物體判斷，另外也進一步細分場景、物件特色細節，並且做好分色處理，進而調整曝光、色彩飽和與對比表現。當完成拍攝時，系統就會完成處理一張色彩細節表現恰當的影像。

另外，借助機器學習與此次搭載LiDAR光達元件輔助，更讓iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max拍攝景深人像時，能更細膩地處理複雜邊緣，並且避免將髮絲等細節一併模糊處理，造成人像結果顯得不自然。

實際測試

在先前已經針對iPhone 12全系列機種特色、差異，以及選購建議進行分析後，筆者此次再針對iPhone 12全系列機種相機拍攝效果進行比對。

其中，iPhone 12與iPhone 12 mini兩者的相機功能完全相同，因此在此次測試僅以小尺寸的iPhone 12 mini為主，而iPhone 12 Pro與iPhone 12、iPhone 12 mini的相機差異，則是增加一組2倍光學變焦的遠距鏡頭。

而iPhone 12 Pro Max則是採用可補正影像晃動情況的特殊感光元件，同時在遠距鏡頭對應的是2.5倍光學放大，最高可對應12倍數位變焦，因此在最大放大倍率比iPhone 12 Pro多了一些，但兩者同樣都支援Dolby Vision HDR拍攝，並且支援ProRAW影像格式紀錄。

不過，ProRAW影像格式功能目前僅先透過測試版本提供體驗，預計要等到後續iOS 14.3正式版本才會開放一般使用者更新。

▲iPhone 12 Pro Max則是採用可補正影像晃動情況的特殊感光元件，同時在遠距鏡頭對應的是2.5倍光學放大，最高可對應12倍數位變焦

▲iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max均支援記錄更多影像細節資訊的ProRAW檔案格式

夜間拍攝效果 (長時間曝光)：

由於此次iPhone 12系列均標榜強化夜間拍攝效果，尤其iPhone 12 Pro Max更採用全新感光元件設計，因此先以近乎全黑的拍攝場景進行測試，其中分別以自動延長曝光、開啟自動場景識別、HDR效果，並且以手持方式進行拍攝。

另外，由於iPhone 12與iPhone 12 mini採相同相機模組設計，因此這裡主要會以後者作為主要拍攝裝置。

未作任何調整時的拍攝場景：

人像模式拍攝比較 (邊緣模糊處理效果)：

iPhone 12 Pro Max夜間手持錄影：

此次也藉由手持方式，在夜間道路進行錄影，藉此測試iPhone 12 Pro Max搭載可補正影像晃動情況的特殊感光元件的手持錄影效果。

隨手拍攝比較：

在此次相機模組設計中，蘋果也針對色彩漸層表現、色調做了調整，因此在色澤表現、天空雲彩的漸層等也都更加自然，但缺點就是在部分情況下仍會有光暈或炫光問題。

以下以iPhone 12 Pro Max拍攝影像作為示範：

小結

相較Android陣營很造就利用演算法提高手機相機拍攝表現，甚至透過圖像疊加、人工智慧演算方式創造極致夜間拍攝效果，蘋果從iPhone 11系列也開始加入夜間拍攝模式，相較Android陣營機種設計，則是利用延長曝光時間，並且配合演算法去除噪點、疊加圖層等方式產生貼近自然的低光環境拍攝效果。

而在此次推出的iPhone 12系列中，更進一步讓所有鏡頭都能對應夜間拍攝模式，不再僅由廣角鏡頭獨有此項功能，因此也增加不少日常生活中的拍攝便利性，例如終於可以使用超廣角鏡頭拍攝夜間風景。

雖然在特定情況下，依然會有令人困擾的炫光問題，但蘋果此次進一步針對色彩漸層、演色效果進行提升，讓iPhone 12系列機種拍攝照片更合乎真實色彩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》