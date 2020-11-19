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iPhone 12傳「綠幕」災情 蘋果回應：非硬體瑕疵

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12系列新機用戶陸續回報頻頻發生「綠幕」且不斷閃爍的災情，蘋果初步調查認為「非硬體瑕疵」，有望透過ios 14.3軟體更新來排除。圖擷自IT之家
iPhone 12系列新機用戶陸續回報頻頻發生「綠幕」且不斷閃爍的災情，蘋果初步調查認為「非硬體瑕疵」，有望透過ios 14.3軟體更新來排除。圖擷自IT之家

蘋果iPhone 12系列新機熱銷全球，但陸續有用戶回報災情，反映新入手的iPhone 12、iPhone 12 Pro螢幕會出現「綠幕」的異常畫面，且不時閃爍，影響用戶使用。目前，蘋果公司初步調查應是系統與軟體問題，將於新發布的ios 14.3系統中進行更新排除作業。

在蘋果官方論壇上，開始有網友陸續反映iPhone 12系列手機出現「綠幕」且不斷閃爍的異常狀況；據外媒《IT之家》引述客服說法報導，目前蘋果官方已著手進行調查，初步認為應是系統及軟體問題，而非硬體瑕疵，有望透過軟體更新解決。

報導指出，這次的災情似乎發生在亮度設置低於90%的情況下，但其實過去就曾發生類似的「綠幕」災情，iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max機型的部分用戶就曾反映過，而蘋果公司已在ios 13.6.1系統升級中修復這項問題。

iPhone 12受災用戶也先別著急，目前蘋果公司也已開始發布ios 14.3的Public Beta升級系統，除了設法消除災情，也將為iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max推出「ProRaw」功能。

iPhone 12 軟體 修復

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