最輕巧的5G手機「iPhone 12 mini」電量如何？外媒實測出爐

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聯合新聞網 / 電獺少女

小手機跟電池容量感覺很難抉擇耶

蘋果最小的 5G 手機 iPhone 12 mini 在本週 11/13 開賣，機身比第二代 iPhone SE 還要小，但螢幕卻更大，吸引許多小手機愛好者。iPhone 12 mini 跟 iPhone 12 差別僅在於尺寸、螢幕解析度、電池容量，其中 iPhone 12 mini 的電池容量為 2227mAh，也是這次推出的四款新機中電池容量最小的，因此也讓人好奇 iPhone 12 mini 的續航力

iPhone 12 mini 官方的電量描述為影片最長可播放 15 小時，iPhone 12 則是多了兩小時。外媒實測報導，在使用 5G 上網、螢幕亮度 150 尼特的設定下，iPhone 12 mini 電量達到 7 小時半左右，iPhone 12 則是多了一小時

另外，在 4G 上網加上螢幕亮度 500 尼特的情況下，iPhone 12 mini 的續航為 8 小時 11 分，也是比其它 iPhone 12 系列手機少許多

根據外媒跟部落客的實測結果，感覺 iPhone 12 mini 是比較無法撐完一個工作天的，不過還是得看個人的使用習慣如何，若是手機不離身，三不五時就拿出來滑的人，可能會真的需要隨時帶顆行動電源在身上

（新聞來源：NOTEBOOKCHECKtom’s guide

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 Mini 電池

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