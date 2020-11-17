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iPhone 12 mini 開箱實測！小機身夜拍體驗卻大大有感升級

聯合新聞網 / INSIDE
iPhone 12 mini 實際拿起來真的輕薄。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 實際拿起來真的輕薄。INSIDE Anny 攝

iPhone 12 mini 實際拿起來真的非常輕薄，在這樣的一手操控機身竟然也能實現與 iPhone 12 同等的拍照表現，在小體機機種中夜拍體驗大大升級！

iPhone 12 mini 是今年 iPhone 產品線中最輕薄的 5G 手機。雖然都是小機身，但 iPhone 12 mini 有別於入門款手機 iPhone SE，主打幾乎與 iPhone 12 同等規格，支援 5G 、Super Retina XDR 顯示器、雙鏡頭系統、超瓷晶盾四倍抗摔，並與 iPhone 12 Pro 使用同款 5 奈米 A14 晶片。

這讓人相當好奇，在可一手掌握的機身下真的能體驗到強大的升級嗎？讓我們開箱並進行大家最好奇的夜拍實測，最後跟偏好小機身的朋友提醒一下，這次想換 iPhone 12 mini 還需要注意些什麼？

盒裝與外觀

iPhone 12 mini 手機和 iPhone SE 大小差不多外盒體積直接少一半。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 手機和 iPhone SE 大小差不多外盒體積直接少一半。INSIDE Anny 攝

iPhone 12 mini 延續 12 家族一貫包裝，附上 Type-lightening 充電線，但沒有豆腐充電頭也沒有 3.5 mm 耳機囉！

INSIDE Anny 攝
INSIDE Anny 攝

真的非常輕薄小巧，可以一手掌握，只有 133 公克，甚至比 SE 來要輕薄。

邊緣的直角設計又加上迷你機身，如同回到過去 iPhone 5 年代。

iPhone 12 mini 邊緣的直角設計。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 邊緣的直角設計。INSIDE Anny 攝

邊框和 iPhone 12 一樣是鋁金屬，個人滿喜歡這種質感的，不會沾黏指紋這點很好。

iPhone 12 mini 一樣是鋁金屬邊框。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 一樣是鋁金屬邊框。INSIDE Anny 攝

mini 之名當之無愧，跟其他 iPhone 一字排開後更有感！依序為 12 mini、SE 2020、iPhone 12、iPhone 11。

iPhone12 mini、iPhone SE 2020、iPhone 12、iPhone 11。INSIDE Anny 攝
iPhone12 mini、iPhone SE 2020、iPhone 12、iPhone 11。INSIDE Anny 攝

和 iPhone 12 樣是超 Retina XDR 顯示器，最大亮度 1200 尼特 (HDR) ，螢幕雖然小但整體表現一樣好！

iPhone 12（左）與 iPhone12 mini（右）INSIDE Anny 攝
iPhone 12（左）與 iPhone12 mini（右）INSIDE Anny 攝

與 iPhone SE 相比，iPhone 12 因為採全螢幕設計，雖然機身小但容下更寬廣的螢幕尺寸 5.4 吋。

iPhone 12 mini（左）與 iPhone SE（右）INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini（左）與 iPhone SE（右）INSIDE Anny 攝

如果開啟影片觀看，馬上就更有感，視覺上更寬廣了，長時間觀看比較舒服些！

INSIDE Anny 攝
INSIDE Anny 攝

相機規格

INSIDE Anny 攝
INSIDE Anny 攝

iPhone 12 mini 的前置鏡頭配備原深感測相機，擁有 1200 萬像素，ƒ/2.2 光圈，並支援夜間模式與深度融合。後置鏡頭則有 1200 萬像素雙相機系統，可以廣角（ƒ/1.6 光圈）與 超廣角（ƒ/2.4 光圈），2 倍光學變焦縮小，最高可達 5 倍數位變焦，支援夜間模式、夜間超廣角、深度融合以及照片智慧型 HDR 3。

錄影部分支援杜比視界 HDR 影片錄製，最高可達 30 fps，上述都和 iPhone 12 一樣，在實際在日間、夜間拍攝的體驗中，也都有達到相同的水準。

夜拍實測：

iPhone 12 mini 一般模式拍攝：

iPhone 12 mini 一般模式拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 一般模式拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone 12 mini 夜間模式拍攝

iPhone 12 mini 夜間模式拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 夜間模式拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone SE 2020 拍攝：

iPhone SE 2020 拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone SE 2020 拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone 12 mini 夜間拍攝：

iPhone 12 mini 夜間拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 夜間拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone 12 mini 超廣角拍攝：

iPhone 12 mini 超廣角拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 超廣角拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone SE 2020 拍攝：

iPhone SE 2020 拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone SE 2020 拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone 12 mini 一般模式拍攝：

iPhone 12 mini 一般模式拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 一般模式拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone 12 mini 超廣角拍攝：

iPhone 12 mini 超廣角拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 超廣角拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone SE 2020 拍攝：

iPhone SE 2020 拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone SE 2020 拍攝。INSIDE Anny 攝

這次 iPhone 12 mini 一樣在軟硬體上高度整合，實現更好的運算攝影功能，在夜景模式之下，低光源表現有明顯差距。

iPhone 12 mini 夜間模式拍攝：

iPhone 12 mini 拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone SE 2020 拍攝：

iPhone SE 2020 拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone SE 2020 拍攝。INSIDE Anny 攝

上面兩張照片差異非常有感，畫質清晰度和對直射光源的處理上，iPhone SE 2020 的耀光及繞射光相當明顯，但 iPhone 12 mini 清晰成像，寬容度更大，並把細節紀錄的相當好。但仔細一看，還是能發現光斑。

iPhone 12 mini 拍攝一般模式：

iPhone 12 mini 拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone 12 mini 人像模式拍攝：

iPhone 12 mini 拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini 拍攝。INSIDE Anny 攝

在雙鏡頭下，人像模式其實也可以非人像物體，整體看來夜晚偵測還算不錯，可以創造出自然的景深。

iPhone SE 2020 拍攝（物體不支援人像）：

iPhone SE 2020 拍攝。INSIDE Anny 攝
iPhone SE 2020 拍攝。INSIDE Anny 攝

iPhone 12 mini （左）iPhone SE （右）INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini （左）iPhone SE （右）INSIDE Anny 攝

直射光源拍攝很明顯在 iPhone SE 都會出現線條繞射光，但 iPhone 12 mini 少上很多，雖然還有一點耀光和鬼影現象，但已經改善非常多！

夜間自拍比較：

iPhone 12 mini （左）iPhone SE （右）INSIDE Anny 攝
iPhone 12 mini （左）iPhone SE （右）INSIDE Anny 攝

開啟人像模式自拍，發現 iPhone 12 mini 的成像比較接近真實，iPhone SE 怎麼拍都會自帶美肌感，白皙度有明顯差異，喜歡自然還是有帶美肌感就見仁見智囉！

小族群 買 iPhone 12 mini 前需要思考的兩件事：

小機身但已無 Touch ID

如果你喜歡小體積 iPhone，可能也會習慣在 iPhone 8 代以前與 SE 上擁有的 Touch ID 生物辨識。但i Phone 12 已經沒有 Touch ID 而是使用臉部辨識 Face ID。不過這也屬習慣的問題，短期內有配戴口罩需求的確稍有不便，但畢竟已有解決方法像是多新增一組配戴口罩的 Face ID 就行。另外蘋果也默默在 iOS14.2 上優化輸入六位密碼的切換速度，今天若人臉辨識失敗，會更快跳出密碼輸入的介面，接著再手動輸入就行了。

電池續航、MagSafe 充電 12 Ｗ 峰值限制

iPhone 12 mini 內建電池容量僅 2227 mAh，相比於另外三支 iPhone 12 機型少了點，經外媒實測的續航力表現實際也比較差，不過仍高於今年推出的 iPhone SE 二代

另外，蘋果官方已確認， iPhone 12 mini 使用 MagSafe 充電峰值有縮減 ，相比起來 iPhone 12 可在尖峰功率高達 15W ，iPhone 12 mini 最高僅提供 12 W 峰值輸出功率。當然實際充電效率除功率影響，也與溫度、系統設備運作狀態有關，輸出功率是一個參考數值，還要看所處的環境以及如何使用充電產品。

針對電池續航問題，許多使用者在 iPhone 12 上發現續航不如預期，蘋果認為這是與手機搬遷初期有關，資料統合與搜尋時間的確可能讓初期電量較大，隨著使用一陣子會漸入佳境，我們也將持續觀察。

總結

有些人會說，如果要挑小機身又還沒有要換 5G 的打算，不如就選擇 SE 二代就好？但實際測試拍攝完以後真的相當有感，過去因為想一手掌握手機，希望便於攜帶放置口袋、小的隨身包包選擇小機身，可能對於相機就不會有太多期待。但 iPhone 12 mini 這回終於有機會體驗到不同的升級。

隨著蘋果產品線越來越多元，iPhone 12 mini 這次可說終於同時滿足在意拍攝品質與講求輕巧的使用者。畢竟對這些使用者來說，想追劇看影片等大螢幕需求，可能也有平板滿足了，手機則是一台拍照、通訊工具，不過 iPhone 12 mini 也跟上了 5G 未來趨勢，想用個 3 年以上預計也不會遇到轉換問題。

相信如果講究輕巧的人，出門在外時間也不少，續電力絕對也是重要考量，不過相信有這樣需求的使用者也會隨身攜帶充電線、行動電源，可以自行在機身和續航力上斟酌，蘋果當然也是在這兩者之間取得平衡-體積與電池大小，剩下的就交給使用者來決定囉！

女生常用的小斜包輕鬆裝入。INSIDE Anny 攝
女生常用的小斜包輕鬆裝入。INSIDE Anny 攝

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 Mini 開箱 夜拍

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