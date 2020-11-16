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陸iPhone 12 Pro供貨緊張 Apple店員：100個顧客有98個是黃牛
蘋果（Apple）兩款新機iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max上周五（13日）正式發售，陸媒《中國經營報》發現，由於官方供貨有限，iPhone12 Pro系列目前依然難以買到，甚至有部分經銷商趁機將AppleCare+保養服務捆綁銷售。報導引述消息指，供貨有限或與iPhone電源晶片缺貨有關。
廣州天環廣場Apple Store指，店內沒有iPhone 12 Pro現貨，顧客只能透過蘋果官網預約後到店購買，一般每天早上6時會開放領取當天預約籌號，「能否預約成功還得看手速」。
惟有店員表示，普通顧客難以取得籌號：「根本約不到，100個顧客裏可能只有2個顧客是正常購買的，別的都是黃牛，你搶得過人家嗎？人家每天早上凌晨6點00分01秒就已經下單了，人家直接拿軟件搶，你搶得過嗎？」。
報導引述業內人士指，iPhone 12 Pro剛發售時黃牛加價1500至2000元人民幣（約6500～8700新台幣）出售，甚至出現 「一機難求」的狀態，如今雖有所改觀，但仍加價嚴重，而這一情形主要與官方供貨有限有關。
報道引述消息稱，iPhone電源晶片面臨缺貨，因此蘋果需將iPad中的零件重新分配給iPhone 12 Pro。蘋果未就事件回應，但有半導體產業人士指，電源晶片市場供不應求的確會令iPhone產品面臨配件缺貨情況，兩者有連動關係。也有分析認為，Apple剛開始提高產量，iPhone 12供應面臨問題很正常，且難以預測供應限制的持續時間。
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文章授權轉載自《香港01》
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