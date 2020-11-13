開賣第一天！iPhone 12 mini討論度高 但銷量不敵iPhone 12 Pro Max

蘋果今日 (11/13)開放iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini上市銷售，雖然先前不少人對於iPhone 12 mini有許多討論，但實際購買iPhone 12 Pro Max的消費者依然佔多數。

相較iPhone 12與iPhone 12 Pro開賣時，包含中華電信、遠傳電信、台灣大哥大及台灣之星均舉辦開賣活動吸引人潮，但今日則僅由亞太電信舉辦上市活動。不過，包含Apple Store 台北101、Apple Store A13依然吸引不少人潮。

由於蘋果直營門市依然僅先開放預約購買新機的消費者領機，暫時未開放現場購機，因此也有不少消費者選擇在鄰近的蘋果授權銷售通路排隊等待購買新機。

▲不少消費者於Apple Store A13領機

就實際討論情況，雖然僅採5.8吋螢幕設計的iPhone 12 mini有不少消費者討論，但從現場領機仍以採6.7吋螢幕設計，同時相機規格也有所提升的iPhone 12 Pro Max居多，顯示多數消費者仍傾向使用大尺寸螢幕機種，但也有不少消費者是基於iPhone 12 Pro Max相機規格選購。

而機身顏色方面，在iPhone 12 Pro Max依然是以今年主打配色太平洋藍吸引較多人選購，至於在iPhone 12 mini部分同樣也有不少人選擇藍色，而基本黑色款，或是綠色及紅色也有不少消費者支持。

過往一般版與Pro版本差異在於鏡頭規格，以及螢幕尺寸與機身設計上的差異，而Pro版本與Pro Max版本差異則僅在於螢幕尺寸不同，此次在iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的差異則更多了整個相機模組設計不同，但兩者均可透過LiDAR光達模組提高對焦精準度與對焦速度。

至於iPhone 12 mini是目前iPhone 12系列機種最輕巧款式，僅有5.4吋螢幕規格與133公克重量，實際功能基本上與iPhone 12相同，差別僅在螢幕尺寸不同，以及電池容量與充電功率差異。因此如果是在這兩款手機作決定的話，建議可以從機身尺寸下手，iPhone 12 mini價格相對親民，尺寸也比較貼近單手持握使用需求，但電池容量與充電效率則相對是罩門所在。

▲iPhone 12 Pro Max

▲iPhone 12 mini

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