iPhone 12系列第2波開賣 排隊人數勝首波

iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini今天開賣，蘋果直營店未開放現貨購買，僅提供已預購的客戶取貨；開門前現場約20多人。

由於多數電信商今天並未舉辦開賣活動，蘋果直營店排隊人潮比10月23日開賣iPhone 12和iPhone 12 Pro時更多。

30多歲、自己開公司的高先生今天上午約6時30分抵達Apple信義A13直營店，發現沒人排隊，意外成為頭香。他的第一支蘋果手機是iPhone 4，今天買的iPhone12 Pro Max是他的第5支iPhone。

高先生說，上次開賣iPhone 12和iPhone 12 Pro時，有到店面看實機顏色，一度掙扎要選新的太平洋藍色或石墨色，後來覺得石墨色較有質感，決定入手。

直營店排隊第2名的是28歲從事設計業的詹先生，先前已入手12 Pro，今天幫朋友買2支iPhone 12 Pro Max，分別是太平洋藍色和金色，容量都是512GB。以往他都向經銷商購買新機，今天是第一次到直營店取貨。

目前使用12 Pro的詹先生是10年資歷果粉，手機主要用來拍照和傳訊息，他認為Pro Max螢幕太大，Pro較適合單手操控。