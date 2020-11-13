iPhone 12 Mini、Pro Max今開賣！官網、網購平台有現貨 哪款最搶手？

果粉們期待的iPhone 12 Mini、Pro Max終於在今天開賣，除了蘋果官網，在多家網購平台也可以購買。有網友一早醒來發現官網還有多種容量的iPhone 12 Pro Max現貨，網購平台現貨看起來也相當充足，讓沒搶到第一批的人直喊「爽！」、「剛買了二支，耶」。

iPhone 12 Mini與iPhone 12 Pro Max最先於11月6日開放預訂，從今(13)日起開始販售，不限蘋果官網可在各大平台購買。有殷殷期盼的網友發現官網有現貨，且網購平台戰況似乎也不如預購時激烈，輕鬆就能買到想要的機種。「本來沒搶到第一批終於買到了」、「明明很好買」、「看到可以店取馬上從床上跳起來付款」、「買的人沒以前多」、「南部人刷到A13有貨不用明天北上了」。

網友一早發現蘋果官網有iPhone 12 Pro Max現貨。 圖擷自 PTT

然而此次iPhone 12系列究竟誰最搶手？根據自由時報報導，蘋果經銷商德誼數位表示，iPhone 12 Pro占了總預約量5成，是預約的最大宗；iPhone 12 Pro Max則有3成，以及iPhone 12 (15%)、iPhone 12 mini(5%)。而Stuido A數據則有些許差異，但共通點在於iPhone 12 Mini仍是預約比例最少的型號，僅占了10%。

今日開賣的iPhone 12 Mini跟Pro Max恰巧是四款型號中最小與最大的版本，使用者或許可以依據尺寸喜好來挑選手機。若是希望能單手輕易掌握，iPhone 12 Mini應是較好的選擇。對於拍照、攝影有重度需求的人，則建議挑選具有三鏡頭設計的iPhone 12 Pro Max。