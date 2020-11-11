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iPhone 12全系列維修價目出爐 小心別「奶油手」了

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果官網今日公布iPhone 12 全系列螢幕的維修價格。（聯合報系資料庫）
蘋果官網今日公布iPhone 12 全系列螢幕的維修價格。（聯合報系資料庫）

蘋果iPhone 12 全系列中iPhone 12和12 Pro，在10月26日台灣的實體通路已經可以買得到現貨，而iPhone 12 mini和12 Pro Max，在11月6日開放預購，將在13日上市。蘋果官網今(11)日也公布了iPhone 12 全系列螢幕的維修價格，與iPhone 11相同，最高等級的Pro Max過保維修價近萬元，一不小心荷包就會大失血。

根據蘋果官網所提供的螢幕維修價目表，除了iPhone 12 Pro Max的過保維修價是9,890元外，iPhone 12和12 Pro則要8,910元，iPhone 12 mini最低價也要6,890元

從這次公布的維修價格上來看，iPhone 12 mini的維修價格相較於其他近年iPhone機型來的低，以5.4吋的iPhone X為例，維修價要8,190元，高過iPhone 12 mini的6,890元。

為何iPhone 12 系列的維修價比較高，在於OLED 和 LCD 顯示器的差別，採用LCD 螢幕的iPhone 11 和 iPhone XR，維修價要6,090 元，相較於5.8吋和 6.1 吋的 OLED 螢幕，其維修價差就差了百分之25。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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