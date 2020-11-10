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蘋果打造iPhone 12 Studio網頁服務 更容易檢視新機配件搭配樣貌

聯合新聞網 / 楊又肇

因應今年疫情影響，蘋果除了透過「Apple Express」店內營運模式，讓親自到Apple Store直營門市的消費者能在維持安全社交距離情況下取貨、尋求產品協助，先前也透過線上網頁形式打造的Apple Watch Studio，讓消費者能隨時透過網路「體驗」不同款式的Apple Watch與錶帶搭配，而此次也透過網頁形式讓消費者能隨時觀看不同iPhone 12系列機種搭配原廠保護殼、磁吸背夾的樣貌。

提供這樣的服務，蘋果希望在目前疫情影響下，讓使用者能更容易在家裡透過網路連接方式確認預計購買產品搭配結果，讓消費者無須透過憑空想像方式臆測，藉此減少消費者必須到Apple Store門市確認實際搭配情況。

而在此次推出的iPhone 12 Studio服務裡，消費者可以選擇觀看iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro，以及iPhone 12 Pro Max，同時也能選擇蘋果原廠保護殼，但目前僅提供矽膠材質選項，尚未加入皮革材質版本，但以MagSafe形式打造的磁吸背夾則提供四種不同顏色皮革材質版本。

目前此項服務僅支援行動裝置瀏覽，除了可以透過iPhone、iPad瀏覽，其實也能透過Android手機開啟服務，並且可將個人選擇搭配轉存為圖像，甚至也能加上個人姓名。

在今年受到疫情影響，雖然在新加坡、泰國等地啟用全新Apple Store直營門市，但蘋果後續也接連在美國、法國、英國等地區暫時關閉部分門市，避免新型冠狀病毒交互感染產生更多問題。

另一方面，今年不僅將WWDC 2020改為線上形式舉辦，下半年的新品發表會也拆分成多場線上內容呈現，就連新機上市也均鼓勵消費者以線上選購為主，藉此減少病毒交互感染情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12 Apple Watch

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