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亮度低於90%螢幕泛綠光 iPhone 12、iPhone 12 Pro傳災情

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為蘋果iPhone 12、12 Pro。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
圖為蘋果iPhone 12、12 Pro。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

蘋果iPhone 12系列手機在10月下旬已經正式開賣，許多果粉紛紛搶購入手，但新機上市後問題不斷，除了不送充電器之外，顏色款式被嫌醜，電池續航力變差、邊框翹起、詭異震動等，都引起許多人的討論。如今國外還有果粉透露手機會發出奇怪綠光，並不停閃爍，讓他相當困擾。

蘋果iPhone 12系列手機共推出4款機型，全都有搭載OLED螢幕面板，台灣在10月23日也正式開賣iPhone 12和iPhone 12 Pro兩款手機，不過國外有一名果粉表示自己買了兩支iPhone 12手機，但當在黑暗環境中，螢幕亮度低於90%的時候，竟然會發出奇怪的綠光，還會不時地閃爍，而且兩支都有相同現象，讓他在使用上很困擾。這名果粉在蘋果官網PO出自己的問題後，有許多人表示自己也出現同樣情形。

有一名網友貼出iPhone 12 Pro與iPhone XS螢幕的對比照，從照片中可看到照片左邊iPhone 12 Pro出現綠光，右邊iPhone XS則是正常的黑色；另一位網友也貼出手機照片表示，開機後的蘋果LOGO在螢幕上也會泛綠光。除了綠光，有其他果粉說自己在黑暗中使用手機時，螢幕會出現深灰色閃爍情況。

至於螢幕出現綠光、閃爍的情況，是因為軟體還是硬體所導致，目前還不得而知，而蘋果公司也尚未做出回應。

有果粉貼出自己螢幕出現綠光的畫面。 圖／翻攝自蘋果官網
有果粉貼出自己螢幕出現綠光的畫面。 圖／翻攝自蘋果官網
還有其他網友表示手機的蘋果LOGO也有出現綠光。 圖／翻攝自蘋果官網
還有其他網友表示手機的蘋果LOGO也有出現綠光。 圖／翻攝自蘋果官網

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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