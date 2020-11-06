iOS 14.2作業系統更新 支援智慧音箱廣播功能

蘋果公司今天釋出iOS14.2作業系統更新，除了支援配備MagSafe功能的iPhone 12皮革護套，也為AirPods的電池充電最佳化，並支援智慧音箱HomePod和HomePod mini的廣播功能。

根據蘋果說明文件，iOS 14.2包含多項iPhone改進功能，例如新增超過100種表情符號、8款新的淺色和深色模式版本的背景圖片；放大鏡功能可偵測附近的人物，並使用iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max上的光學雷達感測器來回報距離。

iOS 14.2還支援配備MagSafe功能的iPhone 12皮革護套，同時為無線耳機AirPods的電池充電進行最佳化，可透過減少AirPods充滿電力的時間來減緩電池老化速度。

此外，升級到iOS 14.2後，可使用iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods和CarPlay支援HomePod和HomePod mini的廣播功能；另可將HomePod連接到AppleTV 4K來播放立體聲、環繞音效和杜比全景聲的音訊。

iOS 14.2也修正不少問題，包括主畫面Dock上的App順序可能錯亂、相機觀景窗在啟動時可能顯示黑色；同時修正嘗試輸入密碼時，鎖定畫面上的鍵盤可能遺漏觸碰的問題，以及裝置可能無法無線充電的問題。