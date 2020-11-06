快訊

民調還是不懂川普？2020美國大選 數據為何依然不靠譜

拜登喬治亞州反超川普 若再拿下賓州白宮在望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開iPhone 12相機「詭異狂震、不明聲響」 她嚇壞：以為要爆炸

聯合新聞網 / 綜合報導
網友開iPhone 12內建相機，不料突然出現詭異震動。圖擷自Dcard
網友開iPhone 12內建相機，不料突然出現詭異震動。圖擷自Dcard

蘋果iPhone 12上市後話題不斷，也掀起眾人換機風潮，然而一名女網友透露，昨（5）日打開手機的內建相機，不料突然出現詭異震動，害她以為手機要爆炸，影片在網上曝光，掀起一陣譁然。

原PO在「Dcard」發文表示，日前打開內建相機，沒想到5秒後卻自動狂震，還發出不明聲響，嚇得她以為要爆炸，一旁拍攝的友人語帶驚嚇地問「這是正常的嗎？妳剛換多久」，原PO無奈地說「才一個禮拜」。

影片中可見，原PO沒有刻意搖晃手機，但畫面卻異常晃動，讓她連忙詢問「大家有一樣的問題嗎」，所幸後來跟客服確認後表示可以換貨，心中大石放下後，原PO不禁自嘲「應該真的是拿到所謂的機王」。

貼文一出，網友留言回應，「感覺像是OIS故障，新機的話應該是機王」、「那個才一個禮拜，聽起來超無奈」、「剛買一個禮拜就遇到這情況真的滿衰的」、「抖的好恐怖」、「我的舊手機也這樣耶，新的拿到就這樣真的很衰」、「這機率可以買樂透了」。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

延伸閱讀

好市多「冷凍豬肋排」重現餐廳味道 網一看狂喊：太邪惡了！

掛號下午診！半夜12點還未見醫生 她感嘆：真的辛苦了

皮薄餡多！家樂福「3元湯包」超誘人 她大讚：不輸實體店家

生日蛋糕「慘變土石流」她傻眼 網曝真相狂讚：店家下重本

相關新聞

iPhone的Home鍵或瀏海哪個好？ 果粉一面倒選這設計

蘋果新機iPhone 12系列發表到上市後話題依舊不斷，而螢幕「瀏海」和Home鍵也時常被拿出來討論，就有網友在PTT發文好奇的想問其他鄉民們，「iphone大家喜歡Home鍵還是瀏海？」大多數人都留言表示沒有Home鍵很不習慣。

就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max晚上9點官網開放預訂

在 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 開放預訂和發售後，最大和最小 iPhone 12 旗艦 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 終於在今天開放預訂！台灣 Apple 官方網站開放 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 預訂時間是在 11 月 6 日星期五晚上 9 點整，各大電信公司和 Apple 授權經銷商會在星期五早上就開始接受用戶預訂。

懶人包／5大電信iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini資費出爐

本周五（11月6日）晚上9點起iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini即將開放預購，5大電信資費...

開iPhone 12相機「詭異狂震、不明聲響」 她嚇壞：以為要爆炸

蘋果iPhone 12上市後話題不斷，也掀起眾人換機風潮，然而一名女網友透露，昨（5）日打開手機的內建相機，不料突然出現詭異震動，害她以為手機要爆炸，影片在網上曝光，掀起一陣譁然。

限量30名買大送小！亞太電信公布霸氣iPhone 12 Pro Max開賣限定活動

邁入5G元年，被市場看好有望刷新換機潮紀錄的iPhone 12系列，壓軸登場的iPhone 12 Pro Max、iPh...

iPhone 12系列今晚第二波預購 電商看好搶手

iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max新機將於今晚9時在蘋果台灣官網、電商平台及電信通路開放預...

台灣大明開放預購iPhone12 mini/Pro Max 撒momo幣促銷

台灣大（3045）宣布，本周五（6）日晚間9時開始，在實體門市、網路門市、電商平台momo購物網和myfone購物等全通...

中華電信公布iPhone 12兩款新機資費 旗艦機種熱門

中華電信（2412）今（5）日宣布，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini兩款新機將在11月1...

iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺

消息人士透露，蘋果正在處理iPhone和其他產品電源管理晶片短缺的問題，可能影響到蘋果能否在年底購物季滿足消費者對iPh...

遠傳、台灣之星11月6日晚上9點限量預購iPhone 12 mini、12 Pro Max

iPhone 12家族的5.4吋iPhone 12 mini、6.7吋iPhone 12 Pro Max將於本周五（11...

分析師：iPhone 12 Pro需求高於iPhone 12

摩根大通分析師表示，蘋果iPhone 12 Pro的需求超越iPhone 12，原因是消費者下單後，iPhone 12 ...

拿前一代iPhone 11的我怎麼看？iPhone 12開箱、拍照實測

先前莫娜寫過 iPhone 12 跟 iPhone 11 規格比較，也拍過影片教大家如何挑選這兩支手機，這次要來帶大家開箱看看 iPhone 12 實機以及我的使用心得啦，同時也會拿我現役的 iPhone 11 來個拍攝大對決！先說結論，莫娜覺得 iPhone 12 是有微幅進步的，它更輕更好拿、夜拍比 11 好一點，以及讓我每次拍產品照都微微頭痛的色偏問題也有改善

熱門新聞

就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max晚上9點官網開放預訂

懶人包／5大電信iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini資費出爐

iPhone的Home鍵或瀏海哪個好？ 果粉一面倒選這設計

絕版最後一次！亞太電信數位門市推「不綁約月租11元彈性飆網」限量4G方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。