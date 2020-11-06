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開iPhone 12相機「詭異狂震、不明聲響」 她嚇壞：以為要爆炸
蘋果iPhone 12上市後話題不斷，也掀起眾人換機風潮，然而一名女網友透露，昨（5）日打開手機的內建相機，不料突然出現詭異震動，害她以為手機要爆炸，影片在網上曝光，掀起一陣譁然。
原PO在「Dcard」發文表示，日前打開內建相機，沒想到5秒後卻自動狂震，還發出不明聲響，嚇得她以為要爆炸，一旁拍攝的友人語帶驚嚇地問「這是正常的嗎？妳剛換多久」，原PO無奈地說「才一個禮拜」。
影片中可見，原PO沒有刻意搖晃手機，但畫面卻異常晃動，讓她連忙詢問「大家有一樣的問題嗎」，所幸後來跟客服確認後表示可以換貨，心中大石放下後，原PO不禁自嘲「應該真的是拿到所謂的機王」。
貼文一出，網友留言回應，「感覺像是OIS故障，新機的話應該是機王」、「那個才一個禮拜，聽起來超無奈」、「剛買一個禮拜就遇到這情況真的滿衰的」、「抖的好恐怖」、「我的舊手機也這樣耶，新的拿到就這樣真的很衰」、「這機率可以買樂透了」。
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