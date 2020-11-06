iPhone 12系列今晚第二波預購 電商看好搶手

iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max新機將於今晚9時在蘋果台灣官網、電商平台及電信通路開放預購，電商業者預期將延續先前iPhone 12 Pro秒殺氣勢，持續帶動銷售業績。

網路家庭（8044）旗下通路PChome 24h購物將於今天晚上9時開放限量預購iPhone 12 mini、iPhone 12Pro Max，並祭出刷指定卡最高回饋27%、使用31家信用卡刷卡最高30期零利率、刷指定卡儲值購機加碼最高省5965元等優惠。

PChome 24h購物觀察，此次iPhone 12 mini 64G只要新台幣2萬3900元即可入手，價格相當親民，成為多數小資族首選型號；至於iPhone 12 Pro Max話題新色「太平洋藍」廣受消費者歡迎。

遠傳friDay購物先前在iPhone 12及iPhone 12 Pro首波銷售成績亮眼，站內關鍵字搜尋量成長超過百倍，銷量較去年iPhone 11系列同期翻倍成長，看好今晚9時開放預購的iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini可望再創高峰。

friDay購物分析，iPhone 12 Pro Max及iPhone 12mini分別為系列機種中尺寸最大及最小，主力購買族群的輪廓、偏好及需求分水嶺將更明顯。其中iPhone 12Pro Max性能主打更優秀的相機功能，夜間模式效果更清晰。iPhone 12 mini採用5.4吋尺寸，機型較iPhone8小但螢幕更大，網傳為「小手救星」，重量133公克輕巧方便攜帶，瞄準喜歡單手操作或輕量手機的消費者。

蘋果台灣官網也將在今晚9時開放預購iPhone 12mini及iPhone 12 Pro Max，蘋果向來不公布官網訂購的存貨數量，會按照訂購時間出貨，若訂購時間較晚的消費者，送達時間會跟著延後，因此送達時間早晚也成為熱門商品指標。

比較電信三雄提供的iPhone 12 Pro Max和mini購機資費方案，自999元起跳至2699元，提供24個月、30個月、36個月、48個月等資費，月繳1399元、綁約4年，不必舊機換新方案，就可零元入手iPhone 12 mini64GB、128GB。