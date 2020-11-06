快訊

美選大律師？川普「選舉無效之訴」的最後攻略本

譚德塞老巢出事叛亂？衣索比亞發兵鎮壓瀕內戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 12系列今晚第二波預購 電商看好搶手

中央社 / 台北6日電
iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max新機今開放預購。圖為蘋果iPhone 12、12 Pro。聯合報記者余承翰／攝影
iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max新機今開放預購。圖為蘋果iPhone 12、12 Pro。聯合報記者余承翰／攝影

iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max新機將於今晚9時在蘋果台灣官網、電商平台及電信通路開放預購，電商業者預期將延續先前iPhone 12 Pro秒殺氣勢，持續帶動銷售業績。

網路家庭（8044）旗下通路PChome 24h購物將於今天晚上9時開放限量預購iPhone 12 mini、iPhone 12Pro Max，並祭出刷指定卡最高回饋27%、使用31家信用卡刷卡最高30期零利率、刷指定卡儲值購機加碼最高省5965元等優惠。

PChome 24h購物觀察，此次iPhone 12 mini 64G只要新台幣2萬3900元即可入手，價格相當親民，成為多數小資族首選型號；至於iPhone 12 Pro Max話題新色「太平洋藍」廣受消費者歡迎。

遠傳friDay購物先前在iPhone 12及iPhone 12 Pro首波銷售成績亮眼，站內關鍵字搜尋量成長超過百倍，銷量較去年iPhone 11系列同期翻倍成長，看好今晚9時開放預購的iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini可望再創高峰。

friDay購物分析，iPhone 12 Pro Max及iPhone 12mini分別為系列機種中尺寸最大及最小，主力購買族群的輪廓、偏好及需求分水嶺將更明顯。其中iPhone 12Pro Max性能主打更優秀的相機功能，夜間模式效果更清晰。iPhone 12 mini採用5.4吋尺寸，機型較iPhone8小但螢幕更大，網傳為「小手救星」，重量133公克輕巧方便攜帶，瞄準喜歡單手操作或輕量手機的消費者。

蘋果台灣官網也將在今晚9時開放預購iPhone 12mini及iPhone 12 Pro Max，蘋果向來不公布官網訂購的存貨數量，會按照訂購時間出貨，若訂購時間較晚的消費者，送達時間會跟著延後，因此送達時間早晚也成為熱門商品指標。

比較電信三雄提供的iPhone 12 Pro Max和mini購機資費方案，自999元起跳至2699元，提供24個月、30個月、36個月、48個月等資費，月繳1399元、綁約4年，不必舊機換新方案，就可零元入手iPhone 12 mini64GB、128GB。

蘋果 iPhone 12

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

限量30名買大送小！亞太電信公布霸氣iPhone 12 Pro Max開賣限定活動

明年iPhone規格升級大贏家 郭明錤：大立光最壞時期已過

雙11商戰 亞太電祭新iPhone買大送小

相關新聞

iPhone的Home鍵或瀏海哪個好？ 果粉一面倒選這設計

蘋果新機iPhone 12系列發表到上市後話題依舊不斷，而螢幕「瀏海」和Home鍵也時常被拿出來討論，就有網友在PTT發文好奇的想問其他鄉民們，「iphone大家喜歡Home鍵還是瀏海？」大多數人都留言表示沒有Home鍵很不習慣。

就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max晚上9點官網開放預訂

在 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 開放預訂和發售後，最大和最小 iPhone 12 旗艦 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 終於在今天開放預訂！台灣 Apple 官方網站開放 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 預訂時間是在 11 月 6 日星期五晚上 9 點整，各大電信公司和 Apple 授權經銷商會在星期五早上就開始接受用戶預訂。

懶人包／5大電信iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini資費出爐

本周五（11月6日）晚上9點起iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini即將開放預購，5大電信資費...

限量30名買大送小！亞太電信公布霸氣iPhone 12 Pro Max開賣限定活動

邁入5G元年，被市場看好有望刷新換機潮紀錄的iPhone 12系列，壓軸登場的iPhone 12 Pro Max、iPh...

iPhone 12系列今晚第二波預購 電商看好搶手

iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max新機將於今晚9時在蘋果台灣官網、電商平台及電信通路開放預...

台灣大明開放預購iPhone12 mini/Pro Max 撒momo幣促銷

台灣大（3045）宣布，本周五（6）日晚間9時開始，在實體門市、網路門市、電商平台momo購物網和myfone購物等全通...

中華電信公布iPhone 12兩款新機資費 旗艦機種熱門

中華電信（2412）今（5）日宣布，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini兩款新機將在11月1...

iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺

消息人士透露，蘋果正在處理iPhone和其他產品電源管理晶片短缺的問題，可能影響到蘋果能否在年底購物季滿足消費者對iPh...

遠傳、台灣之星11月6日晚上9點限量預購iPhone 12 mini、12 Pro Max

iPhone 12家族的5.4吋iPhone 12 mini、6.7吋iPhone 12 Pro Max將於本周五（11...

分析師：iPhone 12 Pro需求高於iPhone 12

摩根大通分析師表示，蘋果iPhone 12 Pro的需求超越iPhone 12，原因是消費者下單後，iPhone 12 ...

拿前一代iPhone 11的我怎麼看？iPhone 12開箱、拍照實測

先前莫娜寫過 iPhone 12 跟 iPhone 11 規格比較，也拍過影片教大家如何挑選這兩支手機，這次要來帶大家開箱看看 iPhone 12 實機以及我的使用心得啦，同時也會拿我現役的 iPhone 11 來個拍攝大對決！先說結論，莫娜覺得 iPhone 12 是有微幅進步的，它更輕更好拿、夜拍比 11 好一點，以及讓我每次拍產品照都微微頭痛的色偏問題也有改善

蘋果發表會也湊雙11熱鬧 當天凌晨2點還有「One More Thing」

蘋果線上發表會辦上癮，繼9月Apple Watch、10月iPhone 12系列之後，又在稍早發出了秋季第3場發表會的邀...

熱門新聞

就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max晚上9點官網開放預訂

懶人包／5大電信iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini資費出爐

iPhone的Home鍵或瀏海哪個好？ 果粉一面倒選這設計

中華電信公布iPhone 12兩款新機資費 旗艦機種熱門

值10億美元！「遠古巨獸級」7萬枚比特幣突被搬走 美國司法部說話了

獨享四大好康　iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 0元起 5G、4G資費通通有　亞太電信即刻開放預約登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。