聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPhone的Home鍵或瀏海哪個好？ 果粉一面倒選這設計
蘋果新機iPhone 12系列發表到上市後話題依舊不斷，而螢幕「瀏海」和Home鍵也時常被拿出來討論，就有網友在PTT發文好奇的想問其他鄉民們，「iphone大家喜歡Home鍵還是瀏海？」大多數人都留言表示沒有Home鍵很不習慣。
蘋果手機全螢幕設計後，Home鍵也被滑動手勢給取代，而頂部的「瀏海」依舊存在，只不過相較以往來看，瀏海縮水許多，主要還是因為Face ID而保留。一名網友就發文表示現在蘋果手機雖然都是全螢幕，但還是不少人死守Home鍵，這也讓他想知道果粉們比較喜歡Home鍵還是瀏海？
貼文一出，引來網友們幾乎一面倒地支持應該保留Home鍵，「一開始真的不由自主一直找Home鍵」、「Home，所以我買SE」、「為了Home鍵換SE2，捨棄11」、「有些人好像沒有Home鍵就不知道怎麼操作」、「已經很習慣有Home鍵了，沒有真的不會用」、「感覺Home鍵好一點，瀏海有時不小心往上滑，視窗就跳掉，玩遊戲真的超困擾」。
不過也有其他人有不同看法，「Home鍵用到後來變得很不靈敏，寧願不要」、「瀏海+小白點的不知道在幹嘛」、「還我指紋解鎖…戴口罩Face ID根本用不到」、「瀏海，臉部除了戴口罩麻煩以外蠻好用的」、「瀏海習慣了，Home老是感應不到」、「只要是蘋果，就沒有你喜不喜歡的餘地」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言