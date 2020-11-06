快訊

太膠著！拜登在喬治亞州猛追 川普在賓州領先縮小到0.4％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone的Home鍵或瀏海哪個好？ 果粉一面倒選這設計

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iPhone手機全螢幕後，「瀏海」縮水、Home鍵消失，讓許多果粉很不習慣。美聯社
蘋果iPhone手機全螢幕後，「瀏海」縮水、Home鍵消失，讓許多果粉很不習慣。美聯社

蘋果新機iPhone 12系列發表到上市後話題依舊不斷，而螢幕「瀏海」和Home鍵也時常被拿出來討論，就有網友在PTT發文好奇的想問其他鄉民們，「iphone大家喜歡Home鍵還是瀏海？」大多數人都留言表示沒有Home鍵很不習慣。

蘋果手機全螢幕設計後，Home鍵也被滑動手勢給取代，而頂部的「瀏海」依舊存在，只不過相較以往來看，瀏海縮水許多，主要還是因為Face ID而保留。一名網友就發文表示現在蘋果手機雖然都是全螢幕，但還是不少人死守Home鍵，這也讓他想知道果粉們比較喜歡Home鍵還是瀏海？

貼文一出，引來網友們幾乎一面倒地支持應該保留Home鍵，「一開始真的不由自主一直找Home鍵」、「Home，所以我買SE」、「為了Home鍵換SE2，捨棄11」、「有些人好像沒有Home鍵就不知道怎麼操作」、「已經很習慣有Home鍵了，沒有真的不會用」、「感覺Home鍵好一點，瀏海有時不小心往上滑，視窗就跳掉，玩遊戲真的超困擾」。

不過也有其他人有不同看法，「Home鍵用到後來變得很不靈敏，寧願不要」、「瀏海+小白點的不知道在幹嘛」、「還我指紋解鎖…戴口罩Face ID根本用不到」、「瀏海，臉部除了戴口罩麻煩以外蠻好用的」、「瀏海習慣了，Home老是感應不到」、「只要是蘋果，就沒有你喜不喜歡的餘地」。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

延伸閱讀

就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max晚上9點官網開放預訂

iPhone電源晶片 面臨缺貨

蘋果強攻NB 台鏈迎大單

獨享四大好康　iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 0元起 5G、4G資費通通有　亞太電信即刻開放預約登記

相關新聞

iPhone的Home鍵或瀏海哪個好？ 果粉一面倒選這設計

蘋果新機iPhone 12系列發表到上市後話題依舊不斷，而螢幕「瀏海」和Home鍵也時常被拿出來討論，就有網友在PTT發文好奇的想問其他鄉民們，「iphone大家喜歡Home鍵還是瀏海？」大多數人都留言表示沒有Home鍵很不習慣。

就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max晚上9點官網開放預訂

在 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 開放預訂和發售後，最大和最小 iPhone 12 旗艦 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 終於在今天開放預訂！台灣 Apple 官方網站開放 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 預訂時間是在 11 月 6 日星期五晚上 9 點整，各大電信公司和 Apple 授權經銷商會在星期五早上就開始接受用戶預訂。

懶人包／5大電信iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini資費出爐

本周五（11月6日）晚上9點起iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini即將開放預購，5大電信資費...

台灣大明開放預購iPhone12 mini/Pro Max 撒momo幣促銷

台灣大（3045）宣布，本周五（6）日晚間9時開始，在實體門市、網路門市、電商平台momo購物網和myfone購物等全通...

中華電信公布iPhone 12兩款新機資費 旗艦機種熱門

中華電信（2412）今（5）日宣布，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini兩款新機將在11月1...

iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺

消息人士透露，蘋果正在處理iPhone和其他產品電源管理晶片短缺的問題，可能影響到蘋果能否在年底購物季滿足消費者對iPh...

遠傳、台灣之星11月6日晚上9點限量預購iPhone 12 mini、12 Pro Max

iPhone 12家族的5.4吋iPhone 12 mini、6.7吋iPhone 12 Pro Max將於本周五（11...

分析師：iPhone 12 Pro需求高於iPhone 12

摩根大通分析師表示，蘋果iPhone 12 Pro的需求超越iPhone 12，原因是消費者下單後，iPhone 12 ...

拿前一代iPhone 11的我怎麼看？iPhone 12開箱、拍照實測

先前莫娜寫過 iPhone 12 跟 iPhone 11 規格比較，也拍過影片教大家如何挑選這兩支手機，這次要來帶大家開箱看看 iPhone 12 實機以及我的使用心得啦，同時也會拿我現役的 iPhone 11 來個拍攝大對決！先說結論，莫娜覺得 iPhone 12 是有微幅進步的，它更輕更好拿、夜拍比 11 好一點，以及讓我每次拍產品照都微微頭痛的色偏問題也有改善

蘋果發表會也湊雙11熱鬧 當天凌晨2點還有「One More Thing」

蘋果線上發表會辦上癮，繼9月Apple Watch、10月iPhone 12系列之後，又在稍早發出了秋季第3場發表會的邀...

iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一個禮拜

蘋果iPhone 12推出後話題不斷，不少果粉搶著換新機，各種開箱實測也跟著曝光。但日前一名網友入手iPhone 12 Pro不久便傳出災情，因其金屬邊框整個翹起來，且這慘況不是外力造成的，照片在網上曝光，掀起眾人熱議。

iPhone 12落漆！玩手遊「電池續航力」竟比iPhone SE更差

iPhone 12上市，引發一波搶購潮，然而外媒針對各種手機進行電量測試，發現在玩遊戲電量續航力部分，iPhone 12竟嚴重落後，僅可續航3.1小時，相比iPhone 11有7.37小時、iPhone 11 Pro有6.38小時、iPhone SE有4.59小時都更差。

熱門新聞

就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max晚上9點官網開放預訂

懶人包／5大電信iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini資費出爐

任天堂大師是我！網友熱議20大Switch超人氣新遊戲來了

iPhone的Home鍵或瀏海哪個好？ 果粉一面倒選這設計

中華電信公布iPhone 12兩款新機資費 旗艦機種熱門

值10億美元！「遠古巨獸級」7萬枚比特幣突被搬走 美國司法部說話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。