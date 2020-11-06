就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max晚上9點官網開放預訂

在 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 開放預訂和發售後，最大和最小 iPhone 12 旗艦 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 終於在今天開放預訂！台灣 Apple 官方網站開放 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 預訂時間是在 11 月 6 日星期五晚上 9 點整，各大電信公司和 Apple 授權經銷商會在星期五早上就開始接受用戶預訂。

台灣 iPhone 12 mini / Pro Max 開放預訂

iPhone 12 mini 為全球頂尖智慧型手機帶來強大的創新功能和美觀的設計，包括藍色、綠色、黑色、白色和 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$23,900 起。6.7 吋 iPhone 12 Pro Max 配備 iPhone 歷來最大的超 Retina XDR 顯示器，並備有石墨色、銀色、金色與太平洋藍色可供選擇，售價 NT$37,900 起。

iPhone 12 Pro Max 是今年螢幕最大，和功能最強大的 iPhone 12 機型。除了配備光學雷達掃描外，還能進行杜比視界 HDR 影片錄製， 最高可達 60 fps，光學變焦範圍更高達 5 倍。iPhone 12 Pro Max 是唯一支援適用於錄影的感光元件位移式光學影像穩定功能機型，低光源影片效果提升 87%。

iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 mini 於 2020 年 11 月 6 日開始預訂，11 月 13 日開始發售。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》