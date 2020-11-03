拿前一代iPhone 11的我怎麼看？iPhone 12開箱、拍照實測

微微進步，就看果粉買不買單

先前莫娜寫過 iPhone 12 跟 iPhone 11 規格比較，也拍過影片教大家如何挑選這兩支手機，這次要來帶大家開箱看看 iPhone 12 實機以及我的使用心得啦，同時也會拿我現役的 iPhone 11 來個拍攝大對決！先說結論，莫娜覺得 iPhone 12 是有微幅進步的，它更輕更好拿、夜拍比 11 好一點，以及讓我每次拍產品照都微微頭痛的色偏問題也有改善

給藍色一點機會

莫娜這是開箱的是新色–藍色，討論度真的爆棚，主要是因為媒體先前提早曝光的實機照，跟官方提供的顏色有所落差，才會有這一波討論。先不討論這個藍的好看與否，會有這樣的顏色落差，是因為手機機背為玻璃材質，本來就容易隨著光線有不同的顏色變化，所以莫娜就放上幾張不同光線情境下的 iPhone 12 藍色給大家自己評斷

▼（左至右）室外、室內打燈光、室內無打光。以顏色來說怡君導演幫我拍的首圖（文裡的第一張照片）最貼近實機的樣貌

沒有豆腐頭、耳機

這次 iPhone 12 系列新機不附贈祖傳豆腐頭跟耳機，只有 Type C 轉 Lightning 充電線、說明書、退卡針。且未來的 iPhone 不論新舊款都會延續這個做法

iPhone 12 外觀上最好看的就是回歸平整的鑽石切邊，是霧面金屬感，不太會沾指紋。雖然是方正的邊框但一點都不刮手，我覺得手感很不錯

▼機身右側邊是開關機鍵（直播的時候有收到獺友回饋他的 iPhone 12 關機鍵上方有明顯凹陷，但我們手中的這支是沒有的，建議若有遇到這個情形，最好是當下就跟官方或代理商反映）

▼左側則是靜音鍵、音量控制鍵、SIM 卡槽

▼ SIM 卡槽。目前 iPhone 12 系列手機只支援單張 SIM 卡使用 5G 網路，若是使用雙 SIM 卡則是只支援 4G+4G 連網模式。不過蘋果未來也有可能會透過軟體更新來做到 5G+4G 連網模式

重量減輕超有感

剛拿到 iPhone 12 的時候，說出口的第一句話就是好輕！iPhone 12 重量為 162g，對比我現役的 iPhone 11 輕了 32g，這個差距讓拿起來的手感差很多，我覺得 iPhone 12 比較能減輕手腕的負擔。我從淡水捷運站搭到小巨蛋站，一個多小時裡都在滑手機，之前拿 iPhone 11 我下車時都要一直轉手腕，因為很痠 XD，但前天一路上都在滑 iPhone 12 反而覺得還好

螢幕更亮 看得更清楚

不知道大家有沒有跟我一樣，常常覺得在戶外、太陽超烈的時候，根本看不清手機上的資訊，我連要找 App 都覺得頗吃力，每次在戶外都要把 iPhone 11 的螢幕亮度調到最亮才看得清。這次用 iPhone 12 發現它有解決這個痛點！因為它採用 Super Retina XDR OLED 螢幕，解析度 2532 x 1170 像素／460 ppi，對比 iPhone 11 的 Liquid Retina HD LCD 螢幕（解析度 1792 x 828 像素／326 ppi）亮度更高

OLED 螢幕跟 LCD 螢幕最大的差別在於，OLED 螢幕呈現的畫面色彩更精準、色域更廣，且黑白的對比更加明顯。使用 iPhone 12 跟 11 看同一支影片，會發現 iPhone 12 呈現出來的色彩比較精準，而且線條感更明顯，iPhone 11 所呈現出來的主體相比之下會有點糊糊的（上：iPhone 12、下：iPhone 11）

看黑白漫畫的時候更明顯，iPhone 12 的對比度較高，黑色線條更加俐落清楚，iPhone 11 則是整體偏黃，且比較模糊（左：iPhone 11、右：iPhone 12）

拍照改變上這幾點最有感

iPhone 12 延續 11 的雙鏡頭設計，配置 1200 萬畫素的超廣角（f/2.4、120°視野）跟廣角（f/1.6），其中廣角的光圈比 iPhone 11 的更大，光圈變大可以拍出更好的淺景深效果，而且在低光源的情況下也會有較好的收光。另外 iPhone 12 的兩個鏡頭都有夜間模式，iPhone 11 則是只有廣角鏡頭有夜間模式。這次我也有拍了幾組 iPhone 12 跟 11 的對比照，覺得夜拍有進步一點，且色偏問題也有改善。來人～上圖

【 iPhone 12 / 11 在白天裡的照片表現】

iPhone 12 搭載 35mm 廣角鏡頭，維持以往真實自然的色調，比起韓系手機總是追求濾鏡般的照片，我更喜歡貼近肉眼所見的成像表現。以白天來說，我覺得 iPhone 12 跟 11 的拍攝效果不分軒輊，若要一定要說出個差別，那就是 iPhone 12 對於光的掌握度更好一些

▼建築物上的竹簾因為面向陽光，所以拍起來較容易過曝，但 iPhone 12 跟 11 拍出的成像其實都不錯，但 iPhone 12 所拍的照片裡，竹簾顏色更飽且貼近肉眼所見，紋理也更清楚（上：iPhone 12、下：iPhone 11）

▼這兩張的效果差異也很小，不過大家可以看看屋簷下的燈籠、藍色圍欄，以及池水的顏色，iPhone 12 的顏色偏暖且更亮，我覺得整體看來更和諧（上：iPhone 12、下：iPhone 11）

▼ iPhone 12 跟 11 使用一般模式拍人的成像，我自己是覺得一模一樣啦…吼考驗眼力喔！（左：iPhone 12、右：iPhone 11）

▼不過若開啟人像模式的話，可以發現 iPhone 12 所拍出的主體會比較亮眼，而且背景的曝光也被柔和掉了，我覺若以人像模式來說，iPhone 12 的表現更自然好看（上：iPhone 12、下：iPhone 11）

iPhone 12 的超廣角焦距為 13mm（f/2.4 光圈、120°視角），它還多了光學防手震，可以讓用戶在拍攝超廣角照片時，可以更精準的對焦，照片也會更清晰。不過超廣角照片的成像會比廣角照片來的深一些（上：iPhone 12 廣角、下：iPhone 12 超廣角）

【 iPhone 12 / 11 在晚上的照片表現】

iPhone 12 的廣角跟超廣角這次都有夜拍模式，加上 A14 強大的運算能力，讓 iPhone 12 的夜景成像更加乾淨扎實，噪點也少了許多。我覺得沒有比較沒有傷害啦，之前覺得 iPhone 11 的夜拍已經很夠我用了，但 iPhone 12 又更進步了一點，如果你是夜貓族喜歡夜遊或拍攝夜景，那 iPhone 12 會是更好的選擇（上：iPhone 12、下：iPhone 11）

▼ iPhone 12 的拍攝成品，讓玻璃杯上的冰霜更加清晰，天空的部分噪點也比較少（左：iPhone 12、右：iPhone 11）

▼一般模式拍攝夜間人像，iPhone 12 的主體會更亮一點。不過我覺得 iPhone 12 跟 11 的差距真的很小

▼開啟人像模式後一樣可以發現 iPhone 12 會將背景打淡，例如背景的樹叢在 iPhone 12 的照片中顏色是較淡的，這樣更有利於強調主體

莫娜這次體驗下來覺得 iPhone 12 跟 iPhone 11 的拍攝差距真的很小，除了夜拍有升級之外，另一個讓我比較有感的是色偏的改善。因為我們的工作時常需要拍攝產品照搭配文章，有時候比較細節的地方我會使用手機拍攝，但過去用 iPhone 11 拍攝產品，總會發生色偏的情形，一下偏黃一下偏藍，很難拍出那項產品真實的樣子。但這回使用 iPhone 12 發現，雖然色偏問題依然還在，但它主體的顏色更加正確了

▼以這張照片來說，左邊是 iPhone 12、右邊是 iPhone 11，最貼近真實皮卡丘的是 iPhone 12，不過以粉紅背景跟米白桌子來說，其實是 iPhone 11 顏色比較正確。我跟導演討論得出來的結論是，iPhone 12 為了讓主體顏色保持正確，會調整背景顏色，讓背景更柔化來彰顯主體的正確顏色。而 iPhone 11 則是以整體為考量，在背景與主體相互融合下，整體雖然更亮了，但卻容易整體色偏。以要拍攝產品的人來說，我寧可背景顏色被影響，也要讓主體顏色是最精準的，因此 iPhone 12 會是有利於我作業的

▼左邊 iPhone 12、右邊 iPhone 11。為了讓整體照片亮度提高，iPhone 11 犧牲掉了主體的顏色。iPhone 12 則是為了保留主體的顏色而調整背景色調

照片的部分，最後在給大家看看 iPhone 12 在各個情境下的表現吧

iPhone 12 個人拍攝表現

【一般模式】

▼逆光下好仙（自己說）不過可以發現在 iPhone 11 有的耀光情形，在 iPhone 12 身上同樣也有

【人像模式】

【超廣角】

【夜拍模式】

【前鏡頭自拍】

▼左至右：白天戶外、辦公室裡、夜景小酒吧

續航表現

續航也是每次新 iPhone 推出後大家在意的問題之一，根據國外的拆機結果，iPhone 12 電池容量為 2815mAh，是有比 iPhone 11 小掉一些的。莫娜自己的使用測試是播放 YouTube 影片，聲音開 60%，連續播放兩小時，電量從 100% 掉到 79%；玩《崩壞 3rd》半小時掉電 10%，而且手機頗燙，這點跟 iPhone 11 是差不多的。我周末帶 iPhone 12 出門一整天，從早上 11 點出門、19 點到家，期間我就是一直拍照、開 Google Maps 找路，休息時滑一下下 IG，整體下來電量還剩 30% 左右，我覺得若你沒有在玩手遊，iPhone 12 的續航是夠你撐一整天的

編輯私心得

實際使用 iPhone 12 幾天下來，我覺得它有比 iPhone 11 進步一點點，各項都有好一些（除了續航）但又沒有到驚人的差距。微幅進步的地方有手機重量變輕手感更好、螢幕亮度更高，陽光強烈時也可看清楚手機上的資訊、拍照的色偏問題有改善、人像模式更有層次、夜拍品質更佳、超廣角模式中四個角的模糊程度也有改善。不過在一般拍照下、續航表現其實都是維持跟 iPhone 11 差不多的水準，所以若你是 iPhone 11 系列的用戶，真的不必急著換新機，除非你很需要 5G 帶來的快速，再考慮是否換 iPhone 12。另外，如果你想知道關於 iPhone 12 跟 iPhone 12 Pro 的拍照差異，可以去看看宇恩寫的文章唷！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》