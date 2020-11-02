iPhone 12落漆！玩手遊「電池續航力」竟比iPhone SE更差

iPhone 12上市，引發一波搶購潮，然而外媒針對各種手機進行電量測試，發現在玩遊戲電量續航力部分，iPhone 12竟嚴重落後，僅可續航3.1小時，相比iPhone 11有7.37小時、iPhone 11 Pro有6.38小時、iPhone SE有4.59小時都更差。

iPhone 12系列採用更小容量的電池，藉由5nm製程的A14晶片壓低功耗，盼能增加續航力。然而根據外媒《PhoneArena》測試，在滑網頁、看YouTube影片、玩手遊三大部分，iPhone 12系列的電池續航力多比他牌更差。

在瀏覽器續航測試，iPhone 12系列表現亮眼，12可續航12.33小時、12 pro可達12.35小時，較iPhone11、11pro的11.26小時、8.41小時都更好，不過Google Pixel 5的續航力可達12.40小時，續航力是測試中的第一名。

外媒針對各品牌手機電池續航力測試。圖／取自 《PhoneArena》

在看YouTube影片測試，以三星的S20、S20 FE續航力最好，分別可達10.20小時、9.09小時，iPhone 12、12 pro僅有6.38小時、6.48小時，甚至比iPhone 11的7.13小時更短。

外媒針對各品牌手機電池續航力測試。圖／取自 《PhoneArena》

而在玩手遊測試部分，遊玩3D遊戲包含《Call of Duty Mobile》《Minecraft》測試中，iPhone 12系列都嚴重落後，僅可續航3.1小時，相比iPhone 11有7.37小時、iPhone 11 Pro有6.38小時、iPhone SE有4.59小時都更差。反觀三星S20、S20 FE續航力則最好，分別有7.43小時、8.29小時。

外媒針對各品牌手機電池續航力測試。圖／取自 《PhoneArena》

報導指出，在使用手遊過程中，iPhone 12系列機身都嚴重發燙，直到停止玩手遊，電池才逐漸恢復正常溫度，報導建議，若是喜歡玩手遊的玩家，應繼續使用iPhone 11 Pro，因為就電池壽命而言，iPhone 12 Pro顯然不適合用作遊戲手機。