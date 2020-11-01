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iPhone銷售呈現衰退 但蘋果預期11月將會有銷售成長空間

聯合新聞網 / 楊又肇

在跟iPhone 12與iPhone 12 Pro正式上市後，蘋果也公布2020財年第四季財報結果，其中顯示營收達647億美元，相比去年同期的640億美元成長1.1%，但在iPhone產品營收則僅有264.4億美元，相比去年同期的333.6億美元下降20.7%，有不少原因與今年iPhone機種較晚上市，甚至高階機種iPhone 12 Pro Max與此次新推出的iPhone 12 mini也要等到11月才正式開賣有關。

不過，蘋果執行長Tim Cook仍對iPhone機種銷售表示持樂觀看，同時去年推出的iPhone 11，以及今年上半年推出的新款iPhone SE依然累積不少銷售表現，因此預期接下來的iPhone機種銷售表現依然會有成長空間。

除了iPhone產品，包含iPad、Mac、Apple Watch，甚至服務項目營收都有明顯成長，尤其在今年疫情影響之下，不少用戶為了避免使用信用卡、現金交易方式產生肢體接觸，更使得Apple Pay行動支付服務使用比例增加。

而依照蘋果財務長Luca Maestri說明，今年因為疫情影響，使得更多人必須在家工作、學習，因此也帶動Mac、iPad機種銷售，同時也因為透過網路聯繫需求增加，以及對於個人健康重視，因此也讓Apple Watch銷量增加，顯示蘋果今年同時揭曉新款Apple Watch series 6，以及鎖定入門使用需求的Apple Watch SE，恰好切入市場需求，同時也能進一步擴展蘋果智慧穿戴業務發展。

但在此次財報中，過往成為蘋果重要營收來源的大中華地區銷售表現反而出現下滑，有不少比重可能與消費市場仍等待準備在11月上市的iPhone 12 Pro Max，另一方面也與消費者等待接下來的雙11促銷，並且觀望下半年的5G網路手機上市銷售情況有關。

Tim Cook針對大中華地區銷售明顯下滑部分也做了說明，認為從過往數據顯示大中華地區在新款iPhone機種銷售表現相對突出，因此預期接下來在11月接續推出新機後，將能刺激更多銷售機會，另一方面也預期中國市場持續擴展的5G網路服務也有利於推動新款iPhone銷售。

只是在蘋果目前期望藉由軟體服務搭配既有硬體銷售成長動能，藉此增加整體營收表現，接下來預計推出的Apple One同捆訂閱服務卻暫時無法在中國市場推出，意味接下來蘋果如果希望能在中國市場持續累積更多營收表現，在軟體服務部分可能要設法解決更多在地使用問題。

畢竟在硬體發展突破有更大侷限之下，往往就是比較軟體整合情況，即便蘋果能藉由App Store提供內容擴充服務與使用功能，但如果在更多原生整合服務無法符合在地需求的話，很可能就會被其他硬體業者超越，尤其在中國市場有更嚴峻手機市場競爭生態下，顯然不能僅仰賴品牌影響力銷售產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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