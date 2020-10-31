對iPhone12「失望透頂」 他點出2大缺點皆無改善

蘋果公司近期推出iPhone 12系列新機，各式開箱文也陸續出爐，日前卻有網友在網路上以「這次iphone12有人覺得失望嗎？」為題，說明本次新機似乎沒有進步，想藉此詢問網友的看法。

原PO在PPT的IOS版上發文表示，iPhone12發表了一段時間，也看過很多開箱跟測試影片並冷靜思考了一下，便覺得「這次iPhone12升級真的讓人失望」，因其「瀏海外觀」與「螢幕刷新率」皆無改善。對此，他說明，從第一代iPhone的瀏海問世就被大家嫌棄到不行，到現在三年，蘋果還是繼續採用這個瀏海設計；而現在各大手機品牌旗艦機款，都至少有支援90hz螢幕刷新率，今年的iPhone卻還是維持60hz。

對於今年iPhone12的特點，原PO也說明，今年蘋果主打的是他的拍照，跟螢幕呈現和支持5g行動通訊，但在續航跟手機使用體驗，似乎沒有進步，想藉此詢問「不知道大家有沒有一樣的想法？」此文一出，許多網友吐槽表示，「這不是每一代都有的話題，一開始都知道了啊」、「高更新率的螢幕有的話很好，沒有的話我也沒差，手機而已」、「喜歡的還是喜歡，沒有買就沒有傷害」。

但也有網友表示，「我早上看到一個影片，他講到一句話『手機硬體已不是選擇關鍵，關鍵是選擇要進入哪個生態』」、「 會失望代表你不是蘋果的目標客群啦」、「不爽你不要買啊！」、「我個人覺得沒預算買，跟失望是兩回事」、「 大部分的人感覺不出來吧」。