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不是藍色！iPhone 12「新寵顏色」曝光 網讚：美到想去換色

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iPhone 12系列手機推出後話題不斷，手機顏色也讓民眾難以抉擇。 路透
蘋果iPhone 12系列手機推出後話題不斷，手機顏色也讓民眾難以抉擇。 路透

蘋果iPhone 12系列手機推出後話題不斷，雖然先前「藍色」配色被民眾酸說圖文不符，但此款銷售量絲毫不受影響，值得注意的是，除了藍色深受大眾喜愛，另一個「配色」也成為新寵兒，更有不少人大讚「史上最仙氣的顏色」。

依據遠傳friDay購物指出，iPhone 12與iPhone 12 Pro預購首週成績在流量、搜尋量及銷量皆創下新高，兩款皆以新色藍色及太平洋藍、128G為最受歡迎的規格。有趣的是在實機陸續到貨後，網路論壇討論及站上關鍵字搜尋，iPhone 12的受歡迎顏色風向大轉彎，從藍色轉變為綠色，網友更賜名為「迷霧薄荷綠」，遠傳friDay購物也預測第二波發貨的人氣色將會有所變化。

此外，有網友在PTT發文開箱iPhone 12綠色新機，並且跟iPhone 11的綠色相比，新款顏色比較不飽和，搭配玻璃背板和金屬框邊，整體看來十分舒服。

貼文一出，網友留言回應，「淺綠好看！」、「iPhone 12最美的顏色就是這個了」、「好看，覺得iPhone 12就這色跟黑白好看」、「去看實機也是訂綠的，真心覺得美啊！」、「本來想買白色，結果直接被這個綠色燒到」、「這次的綠很清新，真的漂亮」、「好好看，害我想去換顏色」。

蘋果iPhone 12系列手機推出後話題不斷，手機顏色也讓民眾難以抉擇。圖／松果購物提供
蘋果iPhone 12系列手機推出後話題不斷，手機顏色也讓民眾難以抉擇。圖／松果購物提供

蘋果 iPhone 12

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