台人「工作16.7天」才能買iPhone 12 Pro 網哭：被南韓慘虐

iPhone 12系列新機上市後，吸引各國果粉搶購。日前，新加坡網站「Picodi」公布一項有趣的報告，根據iPhone 12在各國的售價及國民平均月收入，算出各國消費者「購買iPhone 12 Pro」需要工作多少天？以台灣而言，台灣消費者需工作16.9天才能購買一台iPhone 12 Pro，剛好排在平均值。

「Picodi」依照iPhone 12 Pro（128GB）在各國的蘋果官方公布的定價及國人平均月收入進行計算。

在全國43個國家中，第一名為瑞士、美國、澳洲及盧森堡（3、4名並列），分別只需花費4.4天、6.1天及6.6天，排名倒數的則是印度、墨西哥、俄羅斯（1、2名並列），分別要工作54.4天和47.5天才能買到一台iPhone 12 Pro。其中，台灣排名第24，需工作16.9天才能購買，而日本和南韓則都比台灣排名更前位，工作9.8天及10.3天即可購買，而中國則需花費26.7天。

這項數據在PTT上引發熱議，不少人看後紛紛留言，「南韓、香港、新加坡都10點多天就能買，反觀台灣....」、「瑞士人睡醒就多一隻手機惹」、「被南韓慘虐，可憐啊」、「要考慮NTD升值」、「我22K請問要花多久？」、「領23K的服務生要一個半月，幫QQ」。