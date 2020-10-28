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iPhone 12不送充電器為了環保 外媒3點打臉「沒有用！」
蘋果公司近期推出iPhone 12系列新機，其中一大特點是以「環保」為由，取消配備耳機、充電豆腐頭等配件，引起不少消費者議論，而外媒AndroidAuthority近來就提出3點抨擊蘋果作法。
依據文章指出，蘋果公司雖說以「環保」為由，取消配贈充電器，但iPhone 12的充電器仍然存在，只是並非附贈在包裝盒裡，蘋果公司仍持續生產，且以每個19元美金（台灣官方售價台幣590元）價格出售。
再來，iPhone 12包裝盒附贈的是Lightning to USB-C充電線，與以往提供的5W豆腐頭並不相容；換言之，除非從iPhone 11 Pro升級，否則都將另外花費590元購買充電器，或是Lightning to USB-A的線。
另外，iPhone 12雖然可以使用iPhone 11 Pro系列的快充功能，但仍無法達到以20W的功率進行充電。若是選擇使用經蘋果公司認證的第三方充電器，還需挑選「Made for iPhone」認證的產品，否則系統更新後將無法使用，或造成快充功能無法辨識。
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