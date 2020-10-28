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「疑被摸的太激烈」iPhone 12展示72小時後邊框掉漆

聯合新聞網 / 綜合報導
店家展出最新iPhone 12實體機3天後，新款的手機竟被發現邊框明顯「掉漆」。擷自烈楓微博
店家展出最新iPhone 12實體機3天後，新款的手機竟被發現邊框明顯「掉漆」。擷自烈楓微博

iPhone12開賣如火如荼，蘋果店家開始在門市展示實體機開賣。一名大陸博主烈楓25日在微博PO出兩張在鄭州萬象城Apple Store直營店的照片，稱：「iPhone 12這才摸幾天，掉漆這麼厲害？」表示在店家展出最新iPhone 12實體機3天後，新款的手機竟被發現邊框開始明顯「掉漆」，疑似是受到太多消費者前往「朝聖」盡情試拿撫摸的結果。

該兩張照片可清楚看出iPhone 12的邊框開始有掉漆情形產生。目前尚不清楚是因撞擊或摩擦導致痕跡，或者是被太多消費者試用試拿，疑似摸得太激烈才變這樣子。

根據蘋果官網的介紹，iPhone 12採用的是鋁金屬邊框，而在24、25這兩天，巧逢開賣的首個周末，店裡湧入太多預約前來的消費者，的確有可能有這樣的情形發生。

網友見圖留言道：「這個是直營店裡的展示機，每天那麼多人不愛惜隨便放，當然容易掉漆了。」「才兩三天就這樣，也太脆了吧？」「可能有人故意去試會不會掉漆。」

也有人想起當年iPhone 5的掉漆門事件，「iPhone 5剛出就傳出有氧化掉漆的情形，後來才改善。」、「記得之前有一代iPhone，幾乎都放在手機殼，還是掉漆。」還有網友建議，下回展示機也一併包上保護套好了。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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