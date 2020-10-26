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iStore天母店買iPhone 12有「隱藏優惠」 他驚喜：別家都沒有

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果新機iPhone 12。 美聯社
蘋果新機iPhone 12。 美聯社

蘋果iPhone 12系列新機23日在台開賣，許多果粉紛紛搶購入手，但畢竟新機不便宜，有人會想找看看有無優惠折扣，就有網友發文表示昨（25）日到台北新光三越天母店的iStore買新手機送給家人，竟然意外發現有「隱藏優惠」，讓他相當驚喜，貼文也讓其他果粉好羨慕。

原PO在PTT寫道因為家人生日，於是利用昨天星期日到新光三越天母店iStore逛逛找尋禮物，恰巧碰到百貨周年慶，於是便買了一支iPhone 12藍色款式，容量64G，當作生日禮物送給家人。結帳時，店員告知新機現折500元，這讓原PO聽了相當驚喜，一問才知道原來是iStore天母店為了感謝附近居民長久以來的支持，才做出的優惠活動。

除了這個「隱藏優惠」可折扣500元之外，搭配百貨週年慶活動、貴賓卡、特定信用卡，還能領滿額禮券及百貨贈品，禮券就能夠用來添購新手機周邊的配件商品，讓原PO直呼「實體通路購機不錯優惠的選擇」。

原PO表示，他將這個消息告訴好友，朋友跑到A4、A11去買，這才知道其他iStore分店並沒有這個活動，也無法讓新機做折扣，所以這算是天母店的限定優惠，而且這個優惠還有名額限制，有興趣的人可以趕快去撈好康。

貼文一出引起果粉們的討論，「感謝板大分享」、「現在馬上過去」、「先把文章砍了吧，不然爆了啥都沒有，明天大隊人馬又去掃貨，馬上就空空了」、「感謝情報，買到了想要的顏色也拿了500折扣，搭配週年慶又拿了400電子禮券」、「果然是天龍國的優惠」。還有人分享也可以拿到折扣的方法，「太遠的人，可以用shopback導購apple官網下單，到月底有加碼回饋500獎勵金」。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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