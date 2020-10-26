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他質疑現在買iPhone 12太早 列舉理由被網友酸爆

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12開賣反應熱烈。報系資料照
iPhone 12開賣反應熱烈。報系資料照

iPhone 12近期上市引發搶購熱潮，然而卻有網友認為，目前5G技術在台灣才剛要起步，現在買配有5G的iPhone 12沒意義，可能換來的5G也不會穩定。不過其他網友則認為他想太多，iPhone年年發表新機，年年都有人酸，但依然每年都大賣。

有網友在PTT發文表示，iPhone 12只是5G過渡機種，且現在台灣5G技術正要開始發展，只是「幼苗」階段，到了iPhone 13也是剛成長為「小樹」，勢必會有一些問題，等到iPhone 14時技術才會趨於成長，他直言，現在買iPhone 12就是被當「盤子」。

該網友表示，等到iPhone 15出來時，台灣5G技術才會是最穩定的，屆時iPhone 15也會是最穩定的5G手機，「現在買iPhone 12太早了，台灣5G不成熟，買iPhone 12沒意義」。

其他網友則表示，「哪支手機不過渡」、「這種理論我從IP6就開始聽過了」、「到iPhone 15又會變6G過度機了啊」、「iPhone 12的意義從來都不是5G」、「沒5G還不是賣爆」、「早買早享受，晚買享折扣」、「過兩年就成熟啦，就看你現在手機是不是要換而已」、「想買就買，不想買就不想買，管別人怎麼想也太痛苦」。

也有網友認為，若手機正好需要更換，可以購買iPhone 12，不過須自行評估，是否需要調高資費搭配5G專案，避免換新機還損失不必要的花費。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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