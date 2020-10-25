iPhone 12開箱發現「這瑕疵」 他緊問：要退貨聯繫賣家嗎？

蘋果（Apple）iPhone 12、iPhone 12 Pro於上週五正式開賣，各家電信廠商、3C賣場也都同步販售，不少果粉們更是搶著換新機，許多部落客也在各大平台分享開箱測評。不過日前卻有一名網友在PTT中PO文提到，他最近剛換iPhone 12，但開箱手機後卻發現，裡面「漏給充電用的豆腐頭」，讓他感到相當緊張，並好奇詢問廣大網友「這次新款iPhone要怎麼充電？」

原PO在文中表示，他最近把新到貨的iPhone 12拿到公司開箱後，卻赫然發現盒子裡面「漏給」充電用的豆腐頭，加上公司的電腦又把USB孔封住，導致他根本無法充電，於是就緊急的PO文想求助網友「是否要退貨聯繫賣家漏給豆腐頭？」

PO文一出後，立刻引來大批網友留言，「這次本來就沒有附豆腐頭和耳機」、「買之前怎麼不先做功課」、「居然真的有人買iPhone 12不知道」、「這次蘋果為了環保，所以不附充電頭喔」。

部分網友也開玩笑回應「這種問題我願意跟你換iPhone 11，全套都有」、「你買到假貨了，我5000收」、「我50塊跟你買收機，順便給你豆腐頭」、「建議直接退貨，可以退來我家」。