快訊

查到了！潛逃大陸29歲通緝犯 寄槍恐嚇留言威脅詹江村

日職／張奕對羅德5局失7分 吞本季第3敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尺可以丟了！iPhone 12 Pro隱藏版功能幫你量身高

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12系列新機內建LiDAR掃瞄儀，可用來測量被拍攝者的身高。 圖擷自《Macrumors》
iPhone 12系列新機內建LiDAR掃瞄儀，可用來測量被拍攝者的身高。 圖擷自《Macrumors》

蘋果iPhone 12系列新機已在上周五（23日）開賣，這次新機增加了LiDAR掃瞄儀，就算在低光源的陰暗環境下，也能讓手機拍照對焦速度提升6倍，並且支援夜間模式人像攝影。現在LiDAR掃瞄儀還多了一項隱藏版的新功能，就是可以測量人的身高。

這次的iPhone 12系列新機總共有4種不同機型，分別是5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋iPhone 12和iPhone 12 Pro，還有6.7吋的iPhone 12 Pro Max，這4款新機當中，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max就新增了LiDAR掃瞄儀。

搭載這項功能的手機，可測算和記錄5公尺範圍左右的距離和深度信息，代表著藉由光達感測能力，讓使用者在iPhone手機上獲得更好的擴增實境應用體驗，快速測量物件的長度、寬度和深度，讓AR虛擬物件更加自然且逼真地呈現。

《Macrumors》報導，該傳感器還具有另一個獨特功能，就是能測量人的身高，只要打開「測量」應用程式並且定位iPhone，讓被測量的人從頭到腳全身出現在手機螢幕上，就能夠自動測量他們從地面到頭頂、帽子或頭髮頂部的高度。而蘋果官方也稱可以測量一個人坐在椅子上的身高。

文章寫道，被測量者的頭部頂部會出現一條線，並且顯示其身高測量值，該高度以英尺和英寸或厘米為單位，當然使用者也可以變換單位，只要在「設定>測量>測量單位」就可以做更改。

另外在螢幕的右下方有一個圓形快門按鈕，可以在幫測量者測身高的同時拍下照片，並且與他們分享。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

延伸閱讀

iPhone 12 Pro才買一天竟開不了機 網勸：千萬別搶第一批

iPhone 12開箱發現「這瑕疵」 他緊問：要退貨聯繫賣家嗎？

5G版iPhone加速光達應用 台廠供應鏈吃補

女友怨iPhone 12難用 原因曝光笑翻網友：受害者不只一人

相關新聞

尺可以丟了！iPhone 12 Pro隱藏版功能幫你量身高

蘋果iPhone 12系列新機已在上周五（23日）開賣，這次新機增加了LiDAR掃瞄儀，就算在低光源的陰暗環境下，也能讓手機拍照對焦速度提升6倍，並且支援夜間模式人像攝影。現在LiDAR掃瞄儀還多了一項隱藏版的新功能，就是可以測量人的身高。

女友怨iPhone 12難用 原因曝光笑翻網友：受害者不只一人

蘋果iPhone 12手機於23日正式開賣，不少果粉徹夜排隊想搶頭香，使用心得也跟著出爐。日前一名網友透露，女友嫌棄iPhone 12手機難用，但不是因為系統跑太慢，而是「人臉辨識」讓她不滿，原因曝光笑翻千名網友。

iPhone 12 Pro才買一天竟開不了機 網勸：千萬別搶第一批

蘋果iPhone 12系列上周五（23日）在台正式開賣，許多果粉漏夜排隊就是希望能搶到第一批「熱騰騰」的新機，網路上也有許多人開箱首日拿到的iPhone 12手機，但有果粉貼文抱怨新機拿到才用一天，螢幕竟然開不了機，貼文引來鄉民們的熱議，還有人提醒千萬不要第一批發行時就去買。

iPhone 12廣角夜拍效果大突破 這顏色卻一年比一年淡？

iPhone 12、iPhone 12 Pro 兩款手機在台灣時間 10/23 日開始寄送到一般民眾手上，筆者也在第一時間購買iPhone 12 紅色款式來開箱。iPhone 12上手使用半天的時間，對比 iPhone 11改善相當多缺失：收訊問題、夜拍提升、螢幕更優異。

iPhone12 Pro比較耐摔？ 「手機醫生」實測給你看

iPhone12 Pro直播摔機測試，吸引超過2萬名果粉點閱觀看，結果讓網友們感到好意外！手機真的很耐摔嗎？知名手機檢測...

上支XsMax都還沒繳完就爽買iPhone12 他欠債百萬黑歷史曝光

iphone12開賣後，許多人都等著新機到手，不過貴桑桑的iphone12也不是人人都有能力負擔得起，一名網友抱怨她身邊的朋友，明明已經負債百萬，還時常跟她借錢，卻能夠入手最新的iPhone12 pro，讓她氣炸狂罵...

iPhone 12系列開箱！藍色很醜？值得加價買Pro嗎？人氣網紅實際比較

萬眾矚目的蘋果iPhone12系列昨天(23日)正式開賣，各大電信、3C賣場、百貨公司都有排隊人潮，連在電商平台也賣翻，其中又以iPhone 12 Pro「太平洋藍」最為搶手，擁有高人氣的Yotubter劉沛也照以往在頻道內開箱iPhone12和iPhone12 Pro，告訴大家值不值得加買Pro，吸引大批網友點閱觀看。

iPhone 12開賣人潮塞爆 業者看好帶動5G轉換率

iPhone 12系列手機今（23）日開賣，電信業者表示，預購買氣大約是過去三倍左右，初期有缺貨的狀況，會積極爭取配貨。...

iPhone 12系列夜間模式超有感升級 專業攝影師實拍心得

iPhone 12系列正式開賣，除了外觀顏色掀起討論熱潮，許多人也陷入到底要選iPhone 12還是iPhone 12 ...

好市多iPhone12售價比官網便宜該搶？內行點「5理由」：不推薦

蘋果iPhone12、iPhone12 Pro昨天(23日)正式開賣，各地電信門市、3C賣場、百貨通路都出現購買人潮，好市多也與其他通路同步開賣新機，除了各色有現貨外，最驚喜的是空機價格比蘋果官網建議售價還要便宜，但有內行人指出不會在好市多購入的「5大理由」。

他實測iPhone12螢幕耐摔度 網看傻：不需要保護貼了

蘋果10月份推出iPhone 12系列機種，機身正面採用「超瓷晶盾」玻璃材質，號稱耐摔耐刮程度比上一代提升4倍。國外YouTuber近日拿iPhone 12和iPhone 11一起比較，用手動壓力測試機和多個物品測試耐刮程度，發現iPhone 12受力程度確實大於前代機種，用鑰匙、硬幣、石頭測試耐刮度，也沒有出現刮痕。

iPhone 12 Pro太平洋藍開箱！超廣角夜拍大進步、5G 網路實測

眾所期盼的 iPhone 12 系列終於在十月中發表，這次一口氣推出 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 以及 iPhone 12 mini 四款機型，其中 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 已在本週五上市，我們借到了 iPhone 12 Pro 的「太平洋藍」以及 iPhone 12「綠色」兩款，這篇將先分享 iPhone 12 Pro 盒裝內容物、5G 網路測試供讀者參考。

熱門新聞

上支XsMax都還沒繳完就爽買iPhone12 他欠債百萬黑歷史曝光

iPhone12 Pro比較耐摔？ 「手機醫生」實測給你看

iPhone 12 Pro才買一天竟開不了機 網勸：千萬別搶第一批

iPhone 12廣角夜拍效果大突破 這顏色卻一年比一年淡？

女友怨iPhone 12難用 原因曝光笑翻網友：受害者不只一人

iPhone 12系列夜間模式超有感升級 專業攝影師實拍心得

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。