尺可以丟了！iPhone 12 Pro隱藏版功能幫你量身高

蘋果iPhone 12系列新機已在上周五（23日）開賣，這次新機增加了LiDAR掃瞄儀，就算在低光源的陰暗環境下，也能讓手機拍照對焦速度提升6倍，並且支援夜間模式人像攝影。現在LiDAR掃瞄儀還多了一項隱藏版的新功能，就是可以測量人的身高。

這次的iPhone 12系列新機總共有4種不同機型，分別是5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋iPhone 12和iPhone 12 Pro，還有6.7吋的iPhone 12 Pro Max，這4款新機當中，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max就新增了LiDAR掃瞄儀。

搭載這項功能的手機，可測算和記錄5公尺範圍左右的距離和深度信息，代表著藉由光達感測能力，讓使用者在iPhone手機上獲得更好的擴增實境應用體驗，快速測量物件的長度、寬度和深度，讓AR虛擬物件更加自然且逼真地呈現。

據《Macrumors》報導，該傳感器還具有另一個獨特功能，就是能測量人的身高，只要打開「測量」應用程式並且定位iPhone，讓被測量的人從頭到腳全身出現在手機螢幕上，就能夠自動測量他們從地面到頭頂、帽子或頭髮頂部的高度。而蘋果官方也稱可以測量一個人坐在椅子上的身高。

文章寫道，被測量者的頭部頂部會出現一條線，並且顯示其身高測量值，該高度以英尺和英寸或厘米為單位，當然使用者也可以變換單位，只要在「設定>測量>測量單位」就可以做更改。

另外在螢幕的右下方有一個圓形快門按鈕，可以在幫測量者測身高的同時拍下照片，並且與他們分享。