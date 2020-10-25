女友怨iPhone 12難用 原因曝光笑翻網友：受害者不只一人

蘋果iPhone 12手機於23日正式開賣，不少果粉徹夜排隊想搶頭香，使用心得也跟著出爐。日前一名網友透露，女友嫌棄iPhone 12手機難用，但不是因為系統跑太慢，而是「人臉辨識」讓她不滿，原因曝光笑翻千名網友。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，近日買了iPhone 12手機，但工作屬動態性質怕會摔壞，因此將新機給另一半，自己則拿她的舊手機。昨（24）日，原PO問女友「新手機有什麼差別」，對方提到「沒home鍵不太習慣，加上從指紋解鎖變成人臉解鎖」。

不過，沒多久原PO發現女友盯著上鎖的手機，不斷發出嘖嘖聲，臉上還流露不耐煩的神情，因此便詢問在幹嘛，結果對方無奈地說「卸妝後一直辨識失敗」，這句話讓他聽完當場大笑。

貼文引來廣大網友留言回應，「你這樣確定生命沒有危險嗎？」、「太好笑了！女生卸妝前後差太多別買」、「這個好笑，連蘋果也無法分辨的易容術」、「跪求卸妝前後照片」、「可以用卸妝前跟卸妝後啊！」、「不錯啊！睡前不要用手機的概念」、「我也碰過，受害者不只你女友一人」。