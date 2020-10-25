iPhone 12 Pro才買一天竟開不了機 網勸：千萬別搶第一批

蘋果iPhone 12系列上周五（23日）在台正式開賣，許多果粉漏夜排隊就是希望能搶到第一批「熱騰騰」的新機，網路上也有許多人開箱首日拿到的iPhone 12手機，但有果粉貼文抱怨新機拿到才用一天，螢幕竟然開不了機，貼文引來鄉民們的熱議，還有人提醒千萬不要第一批發行時就去買。

原PO在《Dcard》發文寫道，16日很開心地先預訂了第一批的「太平洋藍」iPhone 12 Pro新機，上周五開賣當天終於拿到期待已久的手機，一拿到包裹後，原PO就立刻去買臨時手機殼跟貼膜，沒想到才用了一天，隔天一覺醒來竟然開不了機，讓他超傻眼。

他自嘲地說「聽說小孩在天上會選擇自己的父母，看來哀鳳比較高智能，也會挑使用者。抱歉是我不夠好」。原PO表示已經與客服聯絡了，換貨更換手機要到11月底才拿得到。

貼文一出引起鄉民們關切，「幫你QQ…昨天去取貨的時候，店員還幫我祈禱不要拿到有問題的，不然換貨要等很久」、「有問題就拿去換呀，才剛發售而已」、「有錢買機王也太羨慕了吧，我都有錢也買不到機王」、「你會不會是第一個傳出災情果粉？」、「我之前也是一樣，後來換全新機」。

還有人表示新機發行時第一批通常問題最多，建議不要搶買首批，「正常的都知道不要買第一批，測試機啊」、「第一批iPhone的不是都很容易會有災情嗎？」、「聽說第一波比較容易出現有問題的手機，拍拍原PO」。