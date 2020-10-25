iPhone 12廣角夜拍效果大突破 這顏色卻一年比一年淡？

iPhone 12、iPhone 12 Pro 兩款手機在台灣時間 10/23 日開始寄送到一般民眾手上，筆者也在第一時間購買iPhone 12 紅色款式來開箱。iPhone 12上手使用半天的時間，對比 iPhone 11改善相當多缺失：收訊問題、夜拍提升、螢幕更優異。

iPhone 12開箱

相較於之前的 iPhone，蘋果為了減少運送上的成本與製造上的經費，進而達到環保的訴求，因此將包裝盒體積縮小，內容物上也取消附贈充電器及耳機。

iPhone 12全系列包裝盒都取消充電器的附贈，因此將包裝盒拆開後可以看到盒子內僅只有手機、USB-C to Lightning 快充線、以及退卡針等使用說明文件。iPhone 12 與 iPhone 11 雖然顏色上都是(PRODUCT)RED，但顏色上可以發現 iPhone 紅色一年比一年還要淺。( 透過不同光線拍攝，可以看到新的紅色會帶點珊瑚橘 )

iPhone 12外型與規格

外型的改變是今年 iPhone 備受討論的議題，自從 iPhone 6 以後，iPhone 就開始使用 2.5D 曲面設計，圓潤的邊框設計讓手機在握持上更加舒適。iPhone 12 方正的邊框有些致敬當年 iPhone 5 的味道，手感上需要一點時間適應。

規格差異較大的是在手機重量的變化上，iPhone 12 相比 iPhone 11 減輕超過 30 克的重量，拿到手的那一刻就會清楚感受出差別。減輕重量帶來的好處就是長期握持手機時，手腕及小拇指可以因為重量減輕而減少負擔。( 上圖為iPhone 11、下圖為iPhone 12 )

iPhone 12全系列OLED螢幕

iPhone 11 使用的是 LCD 螢幕，而 iPhone 12 全系列都將用上顯示效果更好的 OLED 螢幕。從上圖可以看到 iPhone 11 在光線較差的環境下，因為 LCD 螢幕的特性，會讓整體畫面偏白。iPhone 12 採用超 Retina XDR 顯示器，和前一代相同支援 P3 廣色域顯示、HDR 顯示、原彩顯示，亮度最高可達 1200nits，螢幕則為 6.1 吋。( 左邊為iPhone 11、右邊為iPhone 12 )

iPhone 12夜拍進步

由於筆者拿到手機時已經接近傍晚，因此本篇會先以夜拍對比為主，之後深度評測會加入更多場景拍攝。第一組使用的是主鏡頭拍攝，可以看到上面iPhone 12 拍攝的樣張整體顏色較亮，牆壁上的紋路與遠處的星巴克標誌都更加清晰。

這一組對比照更是有著明顯的差距，眾所皆知去年 iPhone 11 是首度加入夜景的 iPhone 手機，但如果想要用廣角拍攝更多場景內容，注定要跟夜景無緣。而 iPhone 12 在廣角拍攝時終於支援夜景模式拍攝，開啟後可以看到遠處的水波紋與近處的地板磁磚都完整保留。( 上圖為iPhone 11拍攝、下圖為iPhone 12拍攝 )

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》