iFixit網站完成拆解iPhone 12、12 Pro 再次確認內部採用Qualcomm5G連網晶片

隨著iPhone 12與iPhone 12 Pro在10月23日正式銷售後，iFixit網站隨後也將這兩款新機拆解，其中不僅再次確認iPhone 12系列採用Qualcomm提供的Snapdragon X55 5G連網晶片，以及由台灣環旭電子與蘋果合作打造的UWB超寬頻晶片U1，另外也確認此次在新機內採用的5G連網使用天線同樣是由環旭電子生產，而iPhone 12與iPhone 12 Pro由於均採用6.1吋螢幕尺寸，就連機身內部也採相同框體設計。

而就iFixit網站表示，新款iPhone 12與iPhone 12 Pro並不難拆解維修，同時兩款新機內部設計幾乎相同，甚至在iPhone 12 Pro額外增加的望遠鏡頭與LiDAR模組位置，在iPhone 12內也有保留，只是使用塑膠元件將其填補，顯示兩款新機框體設計相同，只是分別採用不鏽鋼與鋁合金材質。

另外，由於此次新機採用5G連網規格設計，因此電路板相較上比前一代機種大了一些，但相對也壓縮到一些電池放置空間，使得iPhone 12與iPhone 12 Pro的電池會小一點，因此也讓部分開始使用iPhone 12或iPhone 12 Pro的人，可能會覺得5G網路功能似乎比較耗電。

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