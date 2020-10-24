上支XsMax都還沒繳完就爽買iPhone12 他欠債百萬黑歷史曝光

iphone12開賣後，許多人都等著新機到手，不過貴桑桑的iphone12也不是人人都有能力負擔得起，一名網友抱怨她身邊的朋友，明明已經負債百萬，還時常跟她借錢，卻能夠入手最新的iPhone12 pro，讓她氣炸狂罵，「這種物質慾是心理有病是不是？」

原PO在爆怨2公社發文表示，朋友的爸爸過世留了1百萬的房屋賭債給他、媽媽借30萬還不出錢，還有一個同母異父很愛慕虛榮的妹妹三不五時買東西，家庭經濟情況不甚樂觀，不過這位朋友本身物質慾非常重，舉凡Apple Mac、最新出來的iPhone、switch，他都想辦法去分期來買，卡債越來越重，循環利息更是恐怖，「之前他要買擋車，便賣掉剛繳完分期的機車，結果分期付款還沒繳完，就說因為沒有辦法載東西，所以又買了一台機車。」

原PO好心借朋友5000元先讓他繳卡費，沒想到這位朋友居然跑到嘉義去玩，回程車票錢不夠又跟原PO借了2000元，兩人見面後，原PO發現這位朋友居然買了iPhone12 pro，原PO傻眼問是手機壞了嗎？朋友只回「沒壞只是想買」，原PO不爽質問為何沒錢還要一直花，沒想到朋友居然回嗆，「你只要不要找我吃飯我就不會一直花錢」，讓原PO氣到直呼好心被雷親「沒錢活該！」

貼文一出網友紛紛回應，「虛榮與購物狂病，就算是都固定會準時還錢，這種人還是絕交比較好！」、「反正不是花妳的錢，朋友道義有勸說就好了，不聽是他的事」、「你講不動他的啦！他一輩子就這樣了！沒看過這樣人生翻盤的例子」、「可憐之人必有可恨之處」、「人人都有他的消費觀念，經濟怎能不起飛」。