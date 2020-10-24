他實測iPhone12螢幕耐摔度 網看傻：不需要保護貼了

蘋果10月份推出iPhone 12系列機種，機身正面採用「超瓷晶盾」玻璃材質，號稱耐摔耐刮程度比上一代提升4倍。國外YouTuber近日拿iPhone 12和iPhone 11一起比較，用手動壓力測試機和多個物品測試耐刮程度，發現iPhone 12受力程度確實大於前代機種，用鑰匙、硬幣、石頭測試耐刮度，也沒有出現刮痕。

YouTube頻道「MobileReviewsEh」針對iPhone 12耐磨耐摔程度測試，他用手動壓力測試機對螢幕施力，發現iPhone 12可以承受442牛頓的力，而iPhone 11則可承受352牛頓的力，而在耐刮時實驗中，他以鑰匙、硬幣、石頭、切割器在iPhone 12螢幕割劃，螢幕仍沒有出現刮痕。不過在後玻璃和編框，iPhone 12的耐磨程度卻跟iPhone 11差不多。

對此，網友紛紛留言，「超瓷晶盾螢幕真的讓人印象深刻」、「我不一定會因為耐摔性提高換機，目前還是會使用螢幕保護貼，不過之後或許就不需要了」、「邊看邊驚嘆，要賺一個月才買得起的iPhone 12就這樣被用壞了」、「以後根本不需要貼保護貼了」。