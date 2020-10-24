iPhone 12系列開箱！藍色很醜？值得加價買Pro嗎？人氣網紅實際比較

萬眾矚目的蘋果iPhone12系列昨天(23日)正式開賣，各大電信、3C賣場、百貨公司都有排隊人潮，連在電商平台也賣翻，其中又以iPhone 12 Pro「太平洋藍」最為搶手，擁有高人氣的Yotubter劉沛也照以往在頻道內開箱iPhone12和iPhone12 Pro，告訴大家值不值得加買Pro，吸引大批網友點閱觀看。

劉沛拿著包裝小許多的iPhone12開箱，把包裝拆開後，螢幕是用白紙保護，搭配一條傳輸線以及SIM卡取卡針，根據蘋果說法，為了環保，所以裡面並沒有附上以往有的「豆腐頭」和「有線耳機」，這次回歸「直角設計」，劉沛則認為感覺比較有安全感，比較不容易掉，而他拿到的是藍色，認為實際顏色並沒有網上說得那麼醜。

另外劉沛也開箱iPhone12 Pro，內部附贈的東西和12一樣，比較iPhone12 Pro和iPhone12的差別，兩隻的價錢差了5,400元台幣，重量則是12Pro 187克比上12的162克，外觀上，12Pro是背板是霧面、邊匡為玻璃面，12則是相反，玻璃面會印上指紋。

人氣Youtuber劉沛開箱蘋果新機iPhone12系列比較。 圖／YouTube

劉沛也認為12和12Pro差別比較少，因此價差也較小，12 Pro多了一顆望遠鏡頭和LiDAR Scanner，在使用AR時會比較準確，還有暗的地方拍照會對焦也會較為準確，而螢幕12Pro和12的螢幕都採用OLED，但12Pro要比12要來的亮，蘋果這次螢幕採超瓷晶頓、四倍耐摔，但還是用玻璃，他則覺得「還是有很大的機會壞掉」，劉沛也說之後的12 MIni拿到後會再另外開箱。

網友看完後也紛紛留言「終於等到劉沛拍iPhone 12開箱影片了！劉沛也很貼心，還有一支給劉威！」、「很喜歡你的這支影片~因為我在猶豫要買哪一隻」、「期待期待！ 希望可以看到更詳細的評測！」、「12藍真的好看，只是有些開箱調色太亮，被說成塑膠藍」、「LIDAR超準確的今天量了3位家人的身高身高都超準的，也量了桌子的寬跟長，準確率高達百分之99超強的」。