iPhone 12 Pro太平洋藍開箱！超廣角夜拍大進步、5G 網路實測

眾所期盼的 iPhone 12 系列終於在十月中發表，這次一口氣推出 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 以及 iPhone 12 mini 四款機型，其中 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 已在本週五上市，我們借到了 iPhone 12 Pro 的「太平洋藍」以及 iPhone 12「綠色」兩款，這篇將先分享 iPhone 12 Pro 盒裝內容物、5G 網路測試供讀者參考。

我們也另外針對過程拍攝了影片，內容在此：

iPhone 12 Pro 太平洋藍・開箱

相較於前幾代的 iPhone，這次蘋果為了環保大幅改變了包裝方式以及內容物，iPhone 12 系列盒裝僅有手機本體一只、Type-C to Lightning 連接線、退卡針以及說明書，沒有耳機也沒有充電器，因此盒子厚度只有過去的一半厚，也比大部分智慧型手機的外包裝來得更小巧。

iPhone 12 Pro 外型 + 重點特色介紹

相較於前一代 iPhone 11 系列，這一代 iPhone 12 系列外型更為俐落，邊框採用平整設計，有點過往 iPhone 5 的感覺，不過觸感更好，採用醫療級特製不鏽鋼搭配 PVD 製程，光澤頗有質感，乾淨的手摸起來不太會留下指紋，不過如果有上有油漬的話就比較難以避免留下痕跡。

左為 iPhone 12 Pro，右為 iPhone 11 Pro

iPhone 12 Pro 防水效果比上一代 iPhone 11 系列升級，雖然同樣是 IP68 防塵防水等級認證，不過這次是可以在最深 6 公尺水中達 30 分鐘，比上一代的 4 公尺水深有著更好的耐候性。機身正面玻璃採用「超瓷晶盾」玻璃，耐摔表現相比上一代提升了四倍，機背則是霧面設計，質感和 iPhone 11 Pro 頗相似。

左為 iPhone 12 Pro，右為 iPhone 11 Pro

iPhone 12 Pro 採用超 Retina XDR 顯示器，和前一代相同支援 P3 廣色域顯示、HDR 顯示、原彩顯示，亮度最高可達 1200nits，螢幕則為 6.1 吋，雖說比 iPhone 11 Pro 的 5.8 吋來得大，不過手機寬度幾乎沒有差異（iPhone 12 Pro 寬 71.5mm、iPhone 11 Pro 寬 71.4mm）、長度則是長了一些（iPhone 12 Pro 長 146.7mm、iPhone 11 Pro 長 144mm），實際上拿起來手感還滿相似的。

左為 iPhone 12 Pro，右為 iPhone 11 Pro

螢幕支援 Dolby Vision、HDR 10、HLG 顯示規格，很適合拿來瀏覽 Apple TV+ 上的 HDR 影片。

Lightning 連接埠、麥克風、揚聲器。

側邊按鈕。

支援 5G 網路

硬體採用 A14 仿生處理器，效能比上一代 iPhone 11 系列所搭載的 A13 處理器來得更快，同時也支援 5G 網路，可以有更快的下載速度、更低延遲時間。

我們實際使用遠傳電信門號在內湖科學園區實測上網速度，下載可達到 300Mbps 以上，表現還滿不錯的。至於擔心 5G 耗電的使用者，對此 iPhone 12 Pro 搭載了「智慧型數據模式」，當不需要 5G 時會自動切換到 4G LTE 來節省電力，只有在不會嚴重影響續航力的情況下才會使用 5G 網路，當然，如果想要全時都體驗高速上網，可以改為「5G 開啟模式」這樣只要有 5G 網路就會會使用 5G 網路，不會切換到 4G。

iPhone 12 Pro 具備目前 5G 手機中最多的 5G 頻段，未來如果可以出國，且旅行國家和使用的門號也有支援 5G 的話，在國外也能享用 5G 網路。

Pro 相機系統快速測試

iPhone 12 Pro 相機系統比上一代 iPhone 11 Pro 更升級，雖然同樣是超廣角、廣角、望遠相機的配置，不過主鏡頭改用光圈 f/1.6 的主鏡頭，加上新的七枚鏡片組，可以提升低光源時的拍照表現。

超廣角鏡頭則是依舊維持 120 度超廣角（等效焦距為 13mm），望遠鏡頭則是 52mm 望遠鏡頭，可以拍出四倍光學變焦照片。iPhone 12 Pro 超廣角支援夜間模式，因此在超廣角夜拍時會有更明亮的拍照效果，此外深度融合技術演算速度也更快、效果也更好，可以展現出更多照片的細節。

實拍照片

受限於測試時間較短加上受到颱風影響北部天氣非常不好，因此測試照比較少，待之後天氣狀況轉好，我們會再補上智慧型 HDR 3、夜景實拍、人像模式等測試照，另外，今年稍晚也會再更新 Apple ProRAW 功能，讓相機也能拍 RAW 檔。

左為 iPhone 12 Pro 超廣角鏡頭實拍、右為 iPhone 11 Pro 超廣角鏡頭實拍（全暗環境）。

左為 iPhone 12 Pro 主鏡頭夜拍實拍、右為 iPhone 11 Pro 主鏡頭夜拍實拍（全暗環境）。

望遠實拍

廣角實拍

超廣角實拍

望遠實拍

廣角實拍

超廣角實拍

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》