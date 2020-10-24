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好市多iPhone12售價比官網便宜該搶？內行點「5理由」：不推薦
蘋果iPhone12、iPhone12 Pro昨天(23日)正式開賣，各地電信門市、3C賣場、百貨通路都出現購買人潮，好市多也與其他通路同步開賣新機，除了各色有現貨外，最驚喜的是空機價格比蘋果官網建議售價還要便宜，但有內行人指出不會在好市多購入的「5大理由」。
網友在PTT發文說，好市多有在賣蘋果，這次的iPhone12、iPhone12 Pro也能在好市多買到，價格比官網定價便宜，又有三個月的退貨期限「完全想不到在其他地方買的理由」，到部分通訊行買，連退貨都不能又貴，很好奇大家「有了Costco在其他地方甚至Apple store買iPhone的理由是什麼？」
此文一出也有內行人來回答，主要是受限於「會員制」、「賣場地點」、「付費方式」、「機種不全」、「分期限制」這五大理由，因此不會考慮到好市多購入「其他通路有繳$1350會員費嗎？」、「又不是所有地方都有costco，找自己最方便的地方買有什麼問題」、「又沒有全部的規格」、「好市多只能分6期」、「好市多只能刷他們卡或付現，對我來說就很不划算」。
也有人認為售後服務才是重點「雖然我都官網買，多個幾百幾千當作交保護費，也不用拿到瑕疵機不能退在那邊心裡賭爛好 」。
好市多線上購物的售價為，iPhone 12 Pro 512GB：42,799、iPhone 12 128GB：27,495、iPhone 12 256GB：30,899，其中線上獨賣的iPhone 12 Pro 512GB規格，蘋果官網定價44,400元，等於現省1,601元，但目前都已經顯示缺貨。
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