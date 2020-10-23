iPhone 12網路狀態之謎？特定情況下顯示5G 但你用的卻是4G

根據 The Verge 報導，他們發現蘋果調整了 iPhone 12 上的網路狀態欄顯示方式，現在顯示出來的為「最佳可用網路」，而不一定是當前所使用的網路。

也就是說，即使 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 狀態欄顯示的是 5G 標誌，但手機此時使用的也可能是 4G 網路，因為狀態欄網路圖標並非當前實際狀態，而是可用的最佳狀態。

根據 The Verge 的 Dieter Bohn 在評測中表示，就iPhone本身而言，它5G的性能與5G的Android手機一樣好，甚至更好。雖然說它在使用mmWave技術時，如果你使用過度確實會發熱，也可能大大影響電池壽命。不過，蘋果在iOS系統下做了很多工作來調整5G體驗。

在發表會上蘋果講過，為了因應 5G 網路，在iPhone 12上重新設計了天線、機身，甚至替 iOS 與晶片進行優化，強調 iPhone 12 支援最多 5G 頻段，透過「Smart Data Mode」可根據程式的網路需求，在 4G、5G 訊號之間調整，最高可達到 3.5Gbps 的網路速度。

預設情況下，每部5G手機都會啟用「Smart Data Mode」。它將iPhone 12降到LTE速度，除非蘋果的軟體認為你真的需要它們，對於一般使用者來說，可能會有點不清楚什麼情況下會觸發提升到5G速度。大致上可以猜測，它是透過一些組合來判斷，可能是基於你下載什麼樣的資料、也許是你正在使用什麼應用程式.

奇怪的是，當iPhone判斷你使用LTE速度時，它仍然會在狀態列中顯示5G圖示。因此，現在這個網路狀態欄顯示的是你「可用的最佳速度」，而不是實際連接類型。

目前還不清楚在啟用「Smart Data Mode」時，哪些情況下會讓 5G 啟動。不過，使用者可以在設置中關閉該功能。不過Dieter Bohn表示，至少他個人的感覺而言，不管實際上是在4G或是5G之下，他從來沒有感覺到自己被「節流」過。

我們也在最近測試過iPhone 12在國內的5G使用狀況，在下載的時候表現不錯，不過上傳就不是很理想。畢竟國內5G網路還在建設中，要發揮iPhone 12百分之百的5G能力可能也還沒這麼快。

新聞來源：theverge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》