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台灣之星i12首賣 看好新機申辦較去年同期成長4成

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣之星今（23）日舉辦「HIGH iPhone 12！台灣之星iPhone 12首賣活動」，台灣之星總經理賴弦五與行銷事業部資深副總經理朱曉幸也聯袂出席首賣活動現場，由賴弦五將預購期間獲得高達6成果粉選擇的太平洋藍iPhone 12 Pro交機給奪得頭香的老客戶，台灣之星看好今年iPhone 12新機申辦量可望較去年蘋果新機推出時成長4成。

台灣之星總經理賴弦五表示，iPhone 12系列氣勢銳不可擋，今年憑藉外型改版與機款擴大並首度支援5G行動網路，吸引大批果粉換代更新，帶動我們預購期間累積申辦量相較去年同期成長約4成。

賴弦五表示進一步指出，開賣後，我們仍樂觀預期iPhone 12及12 Pro將帶來一波前所未有的換機熱潮，挹注整體iPhone業績年增6成。同時，伴隨iPhone 12/12 Pro銷量後勢可期，也可望加速5G推廣，帶動台灣之星5G用戶數之占比提升20%。

蘋果發表會 蘋果 iPhone 12

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